Вт, 30.07.2019
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Муж певицы Жасмин объявлен в международный розыск

Жасмин

ФОТО: https://www.instagram.com/jasmin/

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск супруга популярной исполнительницы Жасмин депутата Илана Шора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Известно, что Илан Шор был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам, но мужчина незаконно покинул страну.

"Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск Шора Илана Мироновича. Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции при министерстве внутренних дел", – цитирует сайт министерства РИА Новости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Есть вероятность, что Шор мог попасть на территорию Украины через Приднестровье.

Напомним, супруга звезды судили по двум статьям Уголовного кодекса Молдавии: "Мошенничество" (ст. 190 п. 5) и "Причинение материальных убытков" (ст. 243 п. 3). Кроме того, Илану Шору приписывают и участие в деле о банковских махинациях.

Мужчина находился под арестом около года, позже был переведен под судебный контроль. Юристы Шора считают, что суд вынес очень суровый приговор, хотя мужчина пришел с повинной и был согласен на сделку с правоохранительными органами. Его показания помогли следствию раскрыть преступную схему мошенников. 

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