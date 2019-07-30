Муж певицы Жасмин объявлен в международный розыск

Известно, что Илан Шор был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам, но мужчина незаконно покинул страну.

"Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск Шора Илана Мироновича. Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции при министерстве внутренних дел", – цитирует сайт министерства РИА Новости.

Есть вероятность, что Шор мог попасть на территорию Украины через Приднестровье.

Напомним, супруга звезды судили по двум статьям Уголовного кодекса Молдавии: "Мошенничество" (ст. 190 п. 5) и "Причинение материальных убытков" (ст. 243 п. 3). Кроме того, Илану Шору приписывают и участие в деле о банковских махинациях.