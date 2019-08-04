"Роман, который не случился": Ирина Аллегрова и Игорь Крутой

Игорь Крутой родом из Гайворона в Кировоградской области. В шестнадцать лет будущий композитор поступил в музыкальное училище в Кировограде и стал работать в местном ресторане, но продолжить обучение в консерватории у него не получилось.

Первую жену Игорь встретил на гастролях. Но после рождения сына Николая брак распался. После этого появились песни, который исполнил Александр Серов: "Мадонна" и "Ты меня любишь".

Далее Игорь Крутой испытывал несколько неудач в любви, а потом он встретил Ольгу. Женщина тогда замужем и жила с 8-летней дочерью в США. Но из-за чувств к композитору, уже через три месяца Ольга развелась.

Как неоднократно говорил сам Игорь Яковлевич Ольга дала композитору ощущение тыла и спокойствия, которого ему не хватало. Казалось, что их брак ничто не может пошатнуть. По мнению журналистов издания "Собеседник" сотрудничество с певицей Ириной Аллегровой чуть не стало для их брака роковым.

Игорь Крутой с супругой Ольгой и дочкой Викторией ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Всему виной многочисленные слухи, которые появились в народе и публиковались в СМИ.

Слухи об их романе появились, когда они много совместно работали и проводили время вместе. А совместный дуэт "Незаконченный роман", только еще больше обострил интерес журналистов. Но ни тогда ни сейчас звезд невозможно было поймать на провокационных вопросах.

В 2014 году издание "Телеграф" публиковало слова композитора об этих слухах.

"Не было у нас с Ирой никогда близких отношений. А разговоры пошли оттого, что мы с ней давно контачили — вместе работали в ансамбле, когда она еще не была известна", - говорил композитор.

Он отметил, что они вместе гастролировали, но никакого романа у них никогда не было. Крутой был дружен с певицей, также со всеми ее мужьями.

Ирина Аллегрова ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

В 2018 году на "Новой Волне" ведущий Тигран Кеосаян смог задать Аллегровой и Крутому личный вопрос.

"Вся страна, весь зал хочет узнать, было у вас или нет?", – спросил Тигран.

"Ну ты нашел прям укромный уголок. Помнится, летела в самолете моя будущая теща с моей мамой. Не выдерживает и спрашивает у нее, мол, было у Игоря что-то с Ирой или нет? Ну, а об остальном расскажет Ирочка", – улыбаясь произнес композитор.

Аллегрова же многозначительно посмотрела на своего друга и ушла от ответа, дав понять, что тема закрыта. Об этом писало издание "Комсомольская правда".

За все годы упрямые папарацци так и не смогли сделать компрометирующие фотографии звезд.

Галерея: Игорь Крутой с женой Ольгой на презентации собственных духов

Но музыкальные критики и зрители согласны, что творческий союз Аллегровой и Крутого принес много песен, которые стали народными хитами.

Несмотря на борьбу с болезнью, операции и лечение, супруга Ольга всегда была рядом с Игорем. В 2003 году она родила ему дочь Сашеньку.

"Я и не мечтал о том, как сложится моя жизнь. Я ничего не стал бы менять", - цитирует Игоря Яковлевича "Собеседник".

Игорь Крутой является владельцем продюсерской фирмы "АРС" ("Новая волна", "Детская Новая волна", "Песня года", "Утренняя почта"), независимого агентства авторских прав (НААП). Ему также принадлежит 25% телеканала Муз-ТВ, радиостанция "Love Радио", "Радио Дача" и "Такси FM". Игорь Яковлевич является музыкальный продюсером "Фабрики звёзд — 4", учредитель музыкального сайта Music1.ru с 2012 и с 2013 года.