Юлианна Караулова поделилась фото в соблазнительной позе

Российская певица и финалистка "Фабрики звёзд-5" Юлианна Караулова сейчас отдыхает на Мальдивах. Исполнительница охотно делится с подписчиками яркими снимками своего отпуска в Instagram-аккаунте.
"Здравствуйте, фантастические закаты! Я скучала!", - написала певицу кокетливо позируя.
Поклонники отметили в комментариях, что артистка выглядит очень солнечно и мило. Фолловеры пожелали Юлианне хорошего отдыха, который она заслужила.
В 2004 году на проекте "Фабрика звёзд 5" Юлианна дошла до финала. К концу проекта Юлианна вошла в состав новой группы Максима Фадеева "Нэцке", в составе которой записала песни "Я джокер кину на стол" и "Я попала в сети". Потом девушка полгода училась в Лондоне и некоторое время работала редактором журнала Yes!. Популярность к ней пришла в 2015 году, когда она выпйстила наиболее успешные хиты "Ты не такой" и "Море".