Видео: Пять лучших картин с Константином Хабенским

Невероятно, но этот лопоухий и смешной опер Игорь Плахов из сериала "Убойная сила" вырос в настоящего серьезного драматического актера. Да, его путь к успеху был довольно витиеватым и включал в себя несколько не только комедийных, но и неожиданных ролей, к примеру, Антона Городецкого в фильмах "Ночной дозор" и "Дневной дозор". Но со временем актер доказал, что он способен на большее.
Русский TVNET предлагает пять картин с Константином Хабенским, которые просто необходимо посмотреть, если вы еще это не сделали!
- Коллектор (2016)
Жанр: драма, триллер
Рейтинг: IMDb 6.9, КиноПоиск 6.9
Главный герой Артур - коллектор. Он выбивает долги со злостных неплательщиков. Он умело использует различные приемы, чтобы добиться оплаты счетов любой ценой. В ход идет не только информация, которой он владеет, но и жесткая психологическая атака. Однажды жизнь главного героя кардинально меняется. Он сам становится на мишенью для шантажа. Великолепная роль Константина Хабенского. Весб фильм - это практически монолог, который пробирает до слез и держит в напряжении на протяжении всего фильма.
*Консультантом картины был владелец реального коллекторского бюро. Фильм удостоился двух премий на фестивале "Кинотавр".
Географ глобус пропил (2013)
Жанр: драма
Рейтинг: IMDb 7.5, КиноПоиск 7.4
Дипломированный биолог Виктор Служкин устраивается в школу обычным учителем географии. В целом, это фильм про обыкновенного человека, там не стоит искать нечто героическое. Это история маленького человека, потерявшего себя. которая традиционна для русской классики. Это фильм о ссорах, друзьях, семейной жизни и любви.
*Картина "Географ глобус пропил" - экранизация одноименного романа Алексея Иванова.
Небесный суд (2012)
Жанр: драма, фэнтези
Рейтинг: IMDb 7.3, КиноПоиск 7.8
Двое друзей по имени Андрей и Вениамин работают на суде, который происходит в загробной жизни. Они друзья, хотя на суде противостоят друг другу один − адвокат, а второй − прокурор. Именно они влияют на то, что произойдет с душой умершего. Интересная версия того, что происходит с людьми после смерти. Кроме того, актерский состав является настоящим украшением этого сериала.
* Скончавшийся в 2017 году Дмитрий Марьянов играет тело для возвращения в мир живых.
Адмиралъ (2008)
Жанр: драма, история
Рейтинг: IMDb 6.9, КиноПоиск 7
Историческая картина о любви адмирала Колчака и Анны Тимиревой. Действия происходят в период с 1916 по 1920 годы. В фильме проведена грандиозная работа художников по костюмам.
*Примечательно, что Константин Хабенский получил роль Колчака после того, как из проекта выбыл Александр Домогаров.
Статский советник (2005)
Жанр: драма, криминал, детектив
Рейтинг: IMDb 7.2, КиноПоиск 7.4
Потрясающая экранизация книги Бориса Акунина про приключения статского советника Эраста Фандорина. Художники по костюмов блистательно воссоздали Россию конца 19-го века. Дополнительным украшением картины становится актерский состав - Никита Михалков, Олег Меньшиков, Константин Хабенский, Владимир Машков, Эмилия Спивак и многие другие.