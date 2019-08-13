Видео: Пять лучших картин с Константином Хабенским

Коллектор (2016)

Жанр: драма, триллер

Рейтинг: IMDb 6.9, КиноПоиск 6.9

Главный герой Артур - коллектор. Он выбивает долги со злостных неплательщиков. Он умело использует различные приемы, чтобы добиться оплаты счетов любой ценой. В ход идет не только информация, которой он владеет, но и жесткая психологическая атака. Однажды жизнь главного героя кардинально меняется. Он сам становится на мишенью для шантажа. Великолепная роль Константина Хабенского. Весб фильм - это практически монолог, который пробирает до слез и держит в напряжении на протяжении всего фильма.

*Консультантом картины был владелец реального коллекторского бюро. Фильм удостоился двух премий на фестивале "Кинотавр".

Географ глобус пропил (2013)

Жанр: драма

Рейтинг: IMDb 7.5, КиноПоиск 7.4

Дипломированный биолог Виктор Служкин устраивается в школу обычным учителем географии. В целом, это фильм про обыкновенного человека, там не стоит искать нечто героическое. Это история маленького человека, потерявшего себя. которая традиционна для русской классики. Это фильм о ссорах, друзьях, семейной жизни и любви.

*Картина "Географ глобус пропил" - экранизация одноименного романа Алексея Иванова.

Небесный суд (2012)

Жанр: драма, фэнтези

Рейтинг: IMDb 7.3, КиноПоиск 7.8

Двое друзей по имени Андрей и Вениамин работают на суде, который происходит в загробной жизни. Они друзья, хотя на суде противостоят друг другу один − адвокат, а второй − прокурор. Именно они влияют на то, что произойдет с душой умершего. Интересная версия того, что происходит с людьми после смерти. Кроме того, актерский состав является настоящим украшением этого сериала.

* Скончавшийся в 2017 году Дмитрий Марьянов играет тело для возвращения в мир живых.

Адмиралъ (2008)

Жанр: драма, история

Рейтинг: IMDb 6.9, КиноПоиск 7

Историческая картина о любви адмирала Колчака и Анны Тимиревой. Действия происходят в период с 1916 по 1920 годы. В фильме проведена грандиозная работа художников по костюмам.

*Примечательно, что Константин Хабенский получил роль Колчака после того, как из проекта выбыл Александр Домогаров.

Статский советник (2005)

Жанр: драма, криминал, детектив

Рейтинг: IMDb 7.2, КиноПоиск 7.4