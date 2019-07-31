Музыкальный критик назвал фестиваль "Жара" "позорной ярмаркой тщеславия"

Завершившийся в Баку музыкальный фестиваль "Жара" должен был стать одним из главных мероприятий в ежегодном календаре российского шоу-бизнеса. Но некоторые знаменитости туда не приехали вообще. Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что отлично понимает почему. Об этом пишет teleprogramma.pro.
Согласно его мнению, событие вышло убогим в художественном плане, что в который раз говорит о деградации и оскудении отечественного шоу-бизнеса и людей, наблюдающих и отвечающих за мероприятие. А ими, считает Соседов, являются разные "околомузыкальные и совсем не музыкальные криминальные структуры".
И хотя лично критик на мероприятии не присутствовал, он несколько вечеров слушал репортажи по радио. И оказала впечатление, или как минимум вдохновила критика только Наташа Королева, которая перепела на свой манер любимые народом "Желтые тюльпаны". Как считает критик, это было самым лучшим фрагментом проекта.
"Что-то невнятно лопотала Люба Успенская. Из небытия вызволили Иру Нельсон из "Рефлекса" и Hi-Fi. Что-то вздорно прочирикала Анита Цой. Репертуар — полный отстой. При этом скучная и банальная Яна Чурикова представляла всех едва ли не как мировых звезд", — цитирует издание "Собеседник" Соседова.
При этом критик сказал, у него сложилось впечатление, что мероприятие проводят психически больные люди. Однако они не стыдятся расходовать средства на эту позорную, согласно словам Соседова, ярмарку тщеславия, когда на сцену выходят хоть и знаменитые исполнители, но бесталанные.
Напомним, помимо красивых нарядов, замысловатых костюмов, которые были показаны звездами на "Жаре", мероприятие запомнилось благодаря нескольким неприятным моментам. Один случай произошел с певицей Ольгой Бузовой, которая упала прямо во время выступления. Второй, тоже с падением и повреждением пальца ноги, произошел с Анитой Цой.