Ср, 31.07.2019
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  • Задержанный из-за убийства модели признался, что зарезал ее "за унижение его сексуального достоинства"

Задержанный из-за убийства модели признался, что зарезал ее "за унижение его сексуального достоинства"
Видео

ФОТО: instagram.com/katti_loves_life

Подозреваемый в убийстве 24-летней модели и бьюти-блогера Екатерины Караглановой, задержанный накануне в Москве, дал признательные показания.

Следственный комитет Российской Федерации разместил в социальной сети видео с допросом подозреваемого в убийстве девушки на западе Москвы.

В нем парень сообщает, что убийство произошло 26 июля этого года. На вопрос о мотивах убийства, он ответил:

"Она многократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности, и я не смог выдержать. Я нанес ей не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди".

Издание Newsru.com сообщает, что подозреваемый - 33-летний Максим Гареев. В каких именно отношениях Гареев состоял с убитой, не уточняется.

По словам молодого человека, он раскаивается и будет сотрудничать со следствием.

Напомним, девушка перестала выходить на связь 22 июля, а мертвой ее нашел 27 июля хозяин квартиры, которую она снимала. Источник, близкий к следствию, рассказал, что девушку нашли в большом черном чемодане. 

Видео: Допрос подозреваемого в убийстве девушки на западе Москвы

 

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