Задержанный из-за убийства модели признался, что зарезал ее "за унижение его сексуального достоинства"
Подозреваемый в убийстве 24-летней модели и бьюти-блогера Екатерины Караглановой, задержанный накануне в Москве, дал признательные показания.
Следственный комитет Российской Федерации разместил в социальной сети видео с допросом подозреваемого в убийстве девушки на западе Москвы.
В нем парень сообщает, что убийство произошло 26 июля этого года. На вопрос о мотивах убийства, он ответил:
"Она многократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности, и я не смог выдержать. Я нанес ей не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди".
Издание Newsru.com сообщает, что подозреваемый - 33-летний Максим Гареев. В каких именно отношениях Гареев состоял с убитой, не уточняется.
По словам молодого человека, он раскаивается и будет сотрудничать со следствием.
Напомним, девушка перестала выходить на связь 22 июля, а мертвой ее нашел 27 июля хозяин квартиры, которую она снимала. Источник, близкий к следствию, рассказал, что девушку нашли в большом черном чемодане.
Видео: Допрос подозреваемого в убийстве девушки на западе Москвы