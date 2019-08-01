Чт, 1.08.2019
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Кети Топурия продемонстрировала очередной соблазнительный образ

Кети Топурия

ФОТО: https://www.instagram.com/keti_one_official/

Грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио" Кети Топурия в очередной раз порадовала поклонников соблазнительным фото на своей Instagram-странице.

На этот раз девушка сделала снимок в образе спасательницы. Фотографию Кети сопроводила условиями очередного конкурса для подписчиков своей странички. 

Ранее певица отмечала, что практически все сценические костюмы она придумывает сама. Есть дизайнеры, с которыми она дружит - Bessarion и Александр Арутюнов, но чаще она использует собственный бренд.

Но в этот раз Кети не отметила наименование бренда своего купальника. Впрочем, артистка обладает настолько идеальной фигурой, что скорее всего, на него никто не обращает внимание. 

Кети Топурия невероятно уверена в себе. Она не смущается, когда читает о себе критику.

"Такое пишут редко. Но если посмотреть, кто пишет, то можно только порадоваться", - рассказала она в интервью телеведущей Регине Тодоренко.

Ранее Кети Топурия спела на частной вечеринке в Юрмале.

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