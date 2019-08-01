Кети Топурия продемонстрировала очередной соблазнительный образ

Грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио" Кети Топурия в очередной раз порадовала поклонников соблазнительным фото на своей Instagram-странице.
На этот раз девушка сделала снимок в образе спасательницы. Фотографию Кети сопроводила условиями очередного конкурса для подписчиков своей странички.
Ранее певица отмечала, что практически все сценические костюмы она придумывает сама. Есть дизайнеры, с которыми она дружит - Bessarion и Александр Арутюнов, но чаще она использует собственный бренд.
Но в этот раз Кети не отметила наименование бренда своего купальника. Впрочем, артистка обладает настолько идеальной фигурой, что скорее всего, на него никто не обращает внимание.
Кети Топурия невероятно уверена в себе. Она не смущается, когда читает о себе критику.
"Такое пишут редко. Но если посмотреть, кто пишет, то можно только порадоваться", - рассказала она в интервью телеведущей Регине Тодоренко.
View this post on Instagram
Привет мои дорогие♥️ Хочу сделать для вас подарок уходящего лета и разыграть путешествие на двоих в любое из 5 мест😱 Крым, Кипр, Греция, Чехия, Турция🙃 ⠀ Условия простые: - Для участия необходимо подписаться на моих друзей @doctor_mun и @vasiliysmolniy - Зарегистрироваться на участие по ссылке в шапке профиля у @doctor_mun - Победитель будет определён случайным образом 4 августа в прямом эфире у @doctor_mun ⠀ Всё честно, открыто - всем удачи:))