Пт, 2.08.2019
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Виторган устроил битву цитат с бывшей женой, а Богомолов был краток и публично признался в любви

ФОТО: http://instagram.com/mvitorgan/xenia_sobchak/konbog75 коллаж Русский TVNET

Ксения Собчак вместе с новым возлюбленным Константином Богомоловым отдыхает в Сардинии. Журналистка делится на своей странице в Instagram фотографиями, но подписчики звезды упрекают ее в том, что она перестала поднимать в своих публикациях важные социальные темы. 

Ксения Анатольевна ответила фолловерам словами из романа братьев Стругацких "Град обреченный".

"Выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем правилам; выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил, навязать игре свои правила, неизвестные противнику, а когда понадобится — отказаться и от них", - написала она.

Публикация не осталась без ответа. На своей Instagram-странице бывший муж Ксениии Максим Виторган сделал юмористический пост на эту тему.

"Я считаю, что тот, кто побеждает свои желания, сильнее того, кто побеждает своих врагов" (Аристотель). "Теми, кто не умеет управлять собой, управляют другие" (Шефер). А теперь, Максим, закрой цитатник и иди гулять в лес", - отметил он.

Подписчики обратили внимание, что у бывших супругов получилась своеобразная "дуэль цитат".

Тем временем режиссер Константин Богомолов поделился коротким видео с Ксенией Собчак и написал: "Я тебя люблю".

"На всю страну так заявить, дорогого стоит", - написали фолловеры Константина.  

Ранее новая возлюбленная Виторгана полностью обнажилась для эффектного кадра.

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