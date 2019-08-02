"Девушка с веслом": Настя Каменских без стеснения позирует на пляже

"Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск! Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями!", - написала Настя под фото.

Она также рассказала подписчикам, что каталась на паддлборде.

"... Это невероятно крутые ощущения. Конечно, устоять на волнах удается не сразу, но вы же знаете, что я не сдаюсь, пока не добьюсь результата", - отметила звезда.

Настя посоветовала своим поклонникам также быть настойчивыми и в жизни.

"В жизни также: хотите чего-то — пробуйте, если упали — поднимайтесь и продолжайте. Упорно идите к своей цели и у вас все выйдет!", - подчеркнула она.

Фолловеры отметили, что на снимке виден фотошоп. Тут же было сделано предположение о возможной беременности. Но пока ни Настя ни Потап по этому поводу не высказывались.