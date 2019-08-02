"Девушка с веслом": Настя Каменских без стеснения позирует на пляже

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram фотографию со своего отпуска в Сардинии. Девушка позировала на пляже в купальнике, стоя на доске с веслом в руке.
"Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск! Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями!", - написала Настя под фото.
Она также рассказала подписчикам, что каталась на паддлборде.
"... Это невероятно крутые ощущения. Конечно, устоять на волнах удается не сразу, но вы же знаете, что я не сдаюсь, пока не добьюсь результата", - отметила звезда.
Настя посоветовала своим поклонникам также быть настойчивыми и в жизни.
"В жизни также: хотите чего-то — пробуйте, если упали — поднимайтесь и продолжайте. Упорно идите к своей цели и у вас все выйдет!", - подчеркнула она.
Фолловеры отметили, что на снимке виден фотошоп. Тут же было сделано предположение о возможной беременности. Но пока ни Настя ни Потап по этому поводу не высказывались.
Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск!🤩Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями! 💪🏼 Например, сегодня я каталась на паддл борде и это невероятно крутые ощущения🌊 Конечно, устоять на волнах удается не сразу, но вы же знаете, что я не сдаюсь, пока не добьюсь результата 🎯 В жизни также: хотите чего-то — пробуйте, если упали — поднимайтесь и продолжайте. Упорно идите к своей цели и у вас все выйдет! 🔥 У вас есть цели, которые вы мечтаете достичь? Если да, присоединяйтесь к челленджу #обіцяюзаліто и будем достигать их вместе! ✔ Рассказывайте о самых смелых целях на лето в своем посте и не забудьте добавить хэштег #обіцяюзаліто и эмоджи👌🏻 Обязательно подпишитесь на @ob_do_promo_ua, чтобы быть в курсе всех деталей конкурса и выигрывайте крутые подарки от o.b.®️🎁