Рита Дакота начала встречаться с чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым

Как сообщает издание Super, Рита начала встречаться с белорусским чемпионом мира по тайскому боксу - 34-летним Виталием Гурковым.

Пока в Instagram-аккаунте нет совместных фото, но есть свидетели, которые видели пару на Патриарших прудах. Влюбленные держались за руки. Кроме того, в Минске они вместе гуляли с Мией, а близкие друзья певицы давно знакомы с Виталием.

Примечательный факт, что Дакота и Гурков уже раньше встречались. Первый всплеск романтических эмоций был тогда, когда Рита вернулась из "Фабрики звезд". Тогда она рассказывала друзьям о своих теплых чувствах к Виталию.

На своей странице в Instagram Рита обратилась к СМИ, где не подтвердила, но и не опровергла возможный роман:

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Мои дорогие, родные, прекрасные СМИшеньки. Благодарю вас сердечно за такое пристальное внимание ко мне и моим личным делам, но торжественно заявляю - если мне будет, ЧТО рассказать вам и главное ЗАЧЕМ, я непременно это сделаю. Ну... или нет", - написала она.