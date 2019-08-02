Пт, 2.08.2019
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Рита Дакота начала встречаться с чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым

ФОТО: https://www.instagram.com/ritadakota/vitalhurkou/коллаж Русский TVNET

После громкого развода певицы Риты Дакоты и Влада Соколовского прошёл ровно год.  Сейчас артистка начала новые романтические отношения. 

Как сообщает издание Super, Рита начала встречаться с белорусским чемпионом мира по тайскому боксу - 34-летним Виталием Гурковым.

Пока в Instagram-аккаунте нет совместных фото, но есть свидетели, которые видели пару на Патриарших прудах. Влюбленные держались за руки. Кроме того, в Минске они вместе гуляли с Мией, а близкие друзья певицы давно знакомы с Виталием.

Примечательный факт, что Дакота и Гурков уже раньше встречались. Первый всплеск романтических эмоций был тогда, когда Рита вернулась из "Фабрики звезд". Тогда она рассказывала друзьям о своих теплых чувствах к Виталию. 

На своей странице в Instagram Рита обратилась к СМИ, где не подтвердила, но и не опровергла возможный роман:

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Мои дорогие, родные, прекрасные СМИшеньки. Благодарю вас сердечно за такое пристальное внимание ко мне и моим личным делам, но торжественно заявляю - если мне будет, ЧТО рассказать вам и главное ЗАЧЕМ, я непременно это сделаю. Ну... или нет", - написала она. 

Ранее Рита Дакота поделилась снимками с откровенной фотосессии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои дорогие, родные, прекрасные СМИшеньки. Благодарю вас сердечно за такое пристальное внимание ко мне и моим личным делам, но торжественно заявляю - если мне будет, ЧТО рассказать вам и главное ЗАЧЕМ, я непременно это сделаю. Ну... или нет 🤷‍♀️😂. С глубочайшим уважением к вашей профессии ( и с ещё более глубоким - к своему личному пространству ) , ваша Ри 🖤

Публикация от РИТА DАКОТА (@ritadakota)

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