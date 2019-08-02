"Come come my lady, You're my butterfly, sugar baby": Рига погрузилась в ностальгию

Расскажем для тех, кто не знает, а может просто не помнит, но в начале 2000-х дискотеки захватывала не только русская музыка в виде "Иванушек", "Руки вверх" и "Блестящих", но и целый список зарубежных артистов.

Конечно лидером была группа Prodigy. Мы об этом писали подробно: >>> Кит Флинт - его жизнь, смерть и влияние на молодежь в Латвии

Но была еще и группа Crazy Town, которая покорила тогда подростков словами: "Come come my lady You're my butterfly, sugar baby".

На концерте артисты исполнили полюбившиеся хиты и весь свой платиновый альбом The Gift of Game, которому исполнилось 20 лет! Этот тот самый альбом, куда вошел знаменитый трек Butterfly.

На разогреве выступила группа SEVER.

Русский TVNET подробно рассказывал о них ранее: >>> Рижане, которые обошли Prāta Vētra

Конечно, за столько лет Сет Бинзер или Shifty Shellshock (Seth Brooks Binzer) изменился, да какой изменился, просто как и все мы - стал старше!

Но что действительно приятно удивило и порадовало - это дружелюбие и приветливость американских звезд. До концерта они совершенно свободно ходили по залу и фотографировались с поклонниками.

Да и после концерта, пока было время и музыканты еще не убежали в автобус (ведь им уже пора было уезжать в следующий город), смогли немного пообщаться с фанатами и сделать памятные фото.

Один из поклонников подошел, чтобы пообщаться с Shifty и сделать памятное фото. Вокалист спросил о том, сколько у парня бабочек вытатуировано на теле. Тот ответил, что ровно 23. Артист не поверил, но после того, как подсчитал, подарил парню свою майку.

ФОТО: https://www.instagram.com/oscar_lilie/

Впрочем, несмотря на то, что концерт не был с аншлагом, он прошел в очень теплой атмосфере ностальгии. Главное, что прозвучал хит Butterfly. А что еще надо?