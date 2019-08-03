"Дерзкий ангел": Катя Кищук снялась в образе сексапильной принцессы

Певица поделилась на своей Instagram-странице кадром с последней фотосессии. На нем Катя предстала в образе дерзкой красотки - с короной на голосе, в розовой юбке и белом корсете. Корсет столь сильно обтягивал артистку, что казалось в нем нет места для пышного бюста звезды.

"Одержим собой", - написала под снимком Кищук.

Спустя два часа поклонники звезды оставили под фото около 200 тысяч лайков, а также сопроводили его разнообразными комментариями. Но не все отнеслись к образу девушки положительно. Были и такие, кто отметил, что Катя значительно прибавила в весе.

"Ты пухляш", - написал пользователь с ником _young__lizer_.