Сб, 3.08.2019
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"Дерзкий ангел": Катя Кищук снялась в образе сексапильной принцессы

Катя Кищук

ФОТО: https://www.instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/?hl=en

Экс-вокалистка группы Serebro Екатерина Кищук недавно вернулась из путешествия на Филиппины, теперь девушка продолжает радовать поклонников пикантными фотографиями. 

Певица поделилась на своей Instagram-странице кадром с последней фотосессии. На нем Катя предстала в образе дерзкой красотки - с короной на голосе, в розовой юбке и белом корсете. Корсет столь сильно обтягивал артистку, что казалось в нем нет места для пышного бюста звезды. 

"Одержим собой", - написала под снимком Кищук. 

Спустя два часа поклонники звезды оставили под фото около 200 тысяч лайков, а также сопроводили его разнообразными комментариями. Но не все отнеслись к образу девушки положительно. Были и такие, кто отметил, что Катя значительно прибавила в весе. 

"Ты пухляш", - написал пользователь с ником _young__lizer_.

Впрочем было и раньше заметно, что певица немного прибавила в весе, но нельзя сказать, что это не прибавило ей большей сексапильности. 

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obsessed with myself

Публикация от KATERINA (@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)

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