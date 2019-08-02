В Москве арестованы первые фигуранты дела о беспорядках на акции 27 июля

Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Самариддин Раджабов и Алексей Миняйло - все четверо были арестованы до 27 сентября. Жуков в знак протеста против решения суда объявил голодовку.

Кроме них, в деле есть еще два человека: Евгений Коваленко, который был арестован 29 июля, а также Егор Жуков. Второму мера пресечения еще не была вынесена.

Обновление: Позднее Пресненский суд арестовал 21-летнего Егора Жукова до 27 сентября, передает "Медиазона". Жуков стал шестым фигурантом дела, который был отправлен под арест.

Также, согласно информации ТАСС, по делу о массовых беспорядках в Москве были задержаны еще пятеро человек. Меру пресечения им вынесут в понедельник.

Напомним, следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после акции протеста, прошедшей 27 июля в центре Москвы. Дело будет проходить по трем частям — об организации беспорядков, участии в них, а также призывах принять в них участие. Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.