Убивший в Хорватии бывшую жену и ее семью мужчина застрелился во время задержания

Мужчина, который в столице Хорватии Хагребе убил бывшую жену и пятерых членов ее семьи, покончил с собой, когда полиция хотела его задержать, сообщает DPA.
Полиция в пятницу сообщила, что, обыскивая город, полиция нашла мужчину и хотела его задержать, однако он застрелился.
Напомним, в Загребе вечером в четверг мужчина застрелил свою бывшую жену и пятерых членов ее семьи.
Среди убитых - три женщины, двое мужчин и десятилетний ребенок. Среди жертв был и партнер по сожительству бывшей жены, сообщают хорватские СМИ.
Однако семимесячный ребенок, находившийся в доме, остался жив.
СМИ сообщили, что мотивом действий убийцы стала ревность.
Выстрелы в доме услышали соседи, которые вызвали полицию.