Сб, 3.08.2019
Если бы через месяц снова устроили референдум о Brexit, результаты были бы совершенно иными. Кейр Джаилс, эксперт Chatham House в Лондоне

Убивший в Хорватии бывшую жену и ее семью мужчина застрелился во время задержания

ФОТО: AFP/SCANPIX

Мужчина, который в столице Хорватии Хагребе убил бывшую жену и пятерых членов ее семьи, покончил с собой, когда полиция хотела его задержать, сообщает DPA.

Полиция в пятницу сообщила, что, обыскивая город, полиция нашла мужчину и хотела его задержать, однако он застрелился.

Напомним, в Загребе вечером в четверг мужчина застрелил свою бывшую жену и пятерых членов ее семьи.

Среди убитых - три женщины, двое мужчин и десятилетний ребенок. Среди жертв был и партнер по сожительству бывшей жены, сообщают хорватские СМИ.

Однако семимесячный ребенок, находившийся в доме, остался жив.

СМИ сообщили, что мотивом действий убийцы стала ревность.

Выстрелы в доме услышали соседи, которые вызвали полицию.

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