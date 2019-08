Noize MC опубликовал фрагмент новой песни о задержаниях в Москве

View this post on Instagram

Как вам куплет на фиток с @rap_anacondaz? Лёха в детском саду мечтал стать космонавтом В камуфляжном скафандре — со щитом, автоматом, Дубинкой — и бить гуманоидов. Ненавидел мультфильм про кота Леопольда: Гуманоиды — враги, гуманоидам не больно. Гуманоид может выглядеть, как девушка или школьник, Но это наёбка — и только. Лёха подрос. У Лёхи — щетина и бас. Лёха плечист. Лёха рукаст. У Лёхи — приказ, Что на собачий язык переводится: «Фас!» А язык гуманоидов для Лёхи — ин.яз, И всё это значит только одно: Тебе в автозаке — пиздец, маленький пидарас! А хозяева кормят с руки. Хозяева дали жильё. Уже подрастают щенки. «Да, космонавтика — это моё!» — Думает Лёха, снимая свой шлем после смены. Он, как Белка и Стрелка — такой же верный и смелый. Катается в масле, как сыр, шестерёнка системы. Пришельцы хотят сделать из нашей планеты второй пояс астероидов — Стойте, ну-ка сюда, куда вы торопитесь, гуманоиды? Пришельцам — капут. Пришельцы нам врут. Пришельцы свои тянут щупальца к нашей кормушке — а значит, пришельцы умрут! Записано в Тамани, 3.08.2019 г. #лёха #космонавтом #workandtravel #мнеспециальноотведённыхместненадо #makesomenoize