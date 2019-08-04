Noize MC опубликовал фрагмент новой песни о задержаниях в Москве

Иван Алексеев, выступающий под именем Noize MC в составе целой группы — один из известных российских рок- и хип-хоп-исполнителей. Он занимается музыкой уже более десяти лет, и за это время Иван смог выйти из андеграундной культуры к более широкой публике. Музыкант не стесняется открыто говорить о том, что ему не нравится, поэтому своей бескомпромиссностью, которая не раз приводила к различным инцидентам, он заслужил уважение слушателей.