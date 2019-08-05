Пн, 5.08.2019
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  • "Стать любовницей режиссера": Настасья Самбурская дала верный совет девушкам

"Стать любовницей режиссера": Настасья Самбурская дала верный совет девушкам

Настасья Самбурская

ФОТО: https://www.instagram.com/samburskaya/?hl=ru

Российская актриса и певица Настасья Самбурская на своей странице в Instagram посмеялась над женщинами, которые пытаются сделать карьеру в кино и начать отношения с режиссером или продюсером. Она высказалась достаточно смело и резко. Впрочем, от дерзкой брюнетки другого нечего ожидать.

"Как стать бабой продюсера или режиссёра и начать усиленно сниматься в кино? Ммм? Кстати, я без трусов...", - написала Настасья. 

Стоит отметить, что подписчикам артистки совет понравился. Фолловеры охотно стали комментировать публикацию Самбурской. 

Досталось и супруге Федора Бондарчука Паулине Андреевой.

"Спроси у Паулины Андреевой. Вон, как карьера в гору пошла...", - написал пользователь mrspremudris.

Ранее Настасья Самбурская уже негативно высказывалась в адрес женщин, которые стараются делать хайп на разводе.  

 "Твои личные проблемы - это твои личные проблемы. У меня это вызывает отторжение", - сказала актриса в интервью Регине Тодоренко. 

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