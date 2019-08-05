"Стать любовницей режиссера": Настасья Самбурская дала верный совет девушкам

Российская актриса и певица Настасья Самбурская на своей странице в Instagram посмеялась над женщинами, которые пытаются сделать карьеру в кино и начать отношения с режиссером или продюсером. Она высказалась достаточно смело и резко. Впрочем, от дерзкой брюнетки другого нечего ожидать.
"Как стать бабой продюсера или режиссёра и начать усиленно сниматься в кино? Ммм? Кстати, я без трусов...", - написала Настасья.
Стоит отметить, что подписчикам артистки совет понравился. Фолловеры охотно стали комментировать публикацию Самбурской.
Досталось и супруге Федора Бондарчука Паулине Андреевой.
"Спроси у Паулины Андреевой. Вон, как карьера в гору пошла...", - написал пользователь mrspremudris.
Ранее Настасья Самбурская уже негативно высказывалась в адрес женщин, которые стараются делать хайп на разводе.
"Твои личные проблемы - это твои личные проблемы. У меня это вызывает отторжение", - сказала актриса в интервью Регине Тодоренко.