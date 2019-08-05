"Стать любовницей режиссера": Настасья Самбурская дала верный совет девушкам

Российская актриса и певица Настасья Самбурская на своей странице в Instagram посмеялась над женщинами, которые пытаются сделать карьеру в кино и начать отношения с режиссером или продюсером. Она высказалась достаточно смело и резко. Впрочем, от дерзкой брюнетки другого нечего ожидать.