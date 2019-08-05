Цифра дня: Сколько зарабатывают Бузова и Ивлеева в Instagram

Услуги Насти Ивлеевой оказались самыми дорогими - за интеграцию рекламы она просит около 13 тысяч евро.

Следом за Настей идет Ольга Бузова. Один ее пост в Instagram оценивается в 13,8 тысяч евро. Сейчас ее аудитория перешагнула отметку в 16 миллионов подписчиков, - это рекорд для России. По последним данным Бузова по популярности обошла президента страны Владимира Путина.

На третьем месте расположилась подруга Ивлеевой Ида Галич, у которой рекламный пост стоит чуть более 12 тысяч евро. Она также как и Ивлеева снимает вайны о жизни женщин. Сейчас у Иды тоже есть свое шоу.