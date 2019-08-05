Цифра дня: Сколько зарабатывают Бузова и Ивлеева в Instagram

Стало известно, кто в России больше всего зарабатывает в Instagram. Конечно, среди лидеров Ольга Бузова, но она не первая. Об этом пишет StarHit.ru.
Услуги Насти Ивлеевой оказались самыми дорогими - за интеграцию рекламы она просит около 13 тысяч евро.
Следом за Настей идет Ольга Бузова. Один ее пост в Instagram оценивается в 13,8 тысяч евро. Сейчас ее аудитория перешагнула отметку в 16 миллионов подписчиков, - это рекорд для России. По последним данным Бузова по популярности обошла президента страны Владимира Путина.
На третьем месте расположилась подруга Ивлеевой Ида Галич, у которой рекламный пост стоит чуть более 12 тысяч евро. Она также как и Ивлеева снимает вайны о жизни женщин. Сейчас у Иды тоже есть свое шоу.
В список самых высокооплачиваемых звезд Instagram также вошли Андрей Борисов (с аудиторией 4,2 миллиона человек), Лилия Абрамова (3,4 миллиона подписчиков) и Давид Манукян (7 миллионов подписчиков). У всех вышеперечисленных блогеров стоимость рекламного поста может доходить до 13,8 тысяч евро.