Крик души: Русский рок. Проклятие или благословение?

Русский TVNET предлагает ознакомиться с мнением одного из рижских рок-музыкантов Андрея Лесиньша-Морочевского, который был на концерте Metallica, занимается музыкой более 15 лет, а также активно принимает участие в обсуждениях о русском роке на музыкальных форумах, не только в Латвии, но и за ее пределами.

"Для начала давайте всё же отметим несколько направлений жанра. Во-первых - русский рок, в котором слова превосходят музыку практически весь советский период. Второе, это - заимствование из западной культуры с 90-е по 2000-е годы. Ну и третье, это - симбиоз и слияние с мировой музыкой и её наследием.

Но сегодня мы говорим о самом противоречивом пункте - наследие советского рока.

Ни для кого не секрет, что многие музыканты, в частности Виктор Цой, довольно неплохо паразитировали на западной музыке, безжалостно копируя мелодии, слегка их видоизменяя, а потом выдавая за свои.

Благо, "железный занавес" способствовал безнаказанности по вопросам авторского права. В принципе, период Перестройки и развала СССР породил ряд групп, которые ничего не смогли показать, кроме самой формы протеста. Они оказались неспособными полноценно существовать вне этого протеста".

"Возьмите ДДТ - яркие тексты, сильные удары, но уберите из под низ политическую основу, и вы получите среднюю группу уровня районного ДК. Да, местами появляются очень неплохие стихи, но чтоб действительно засверкать пару хороших стихов откровенно мало. Музыка, а мы все же больше говорим о ней, достаточно пуста и однообразна. Ритм ровный и скучный, никаких ярких соло, крещендо, игрой с паузами или вариациями с приемами forte и piano. То же "легендарное" "Кино" так же не особо блещет разнообразием. Взяв в основу вариации на темы The Cure, The Smiths и прочих все же вариации, а не прямой плагиат, хотя и он случался, они просто насыщенны повторением по кругу одного и того же ритма, одинаковых аккордов в припевах и куплетах, а так же примитивными с точки зрения стихосложения текстами и рифмами.

Музыкант приходит к выводу, что то, что казалось в 80-х новаторством - превратилось в скуку.

Давайте наконец откроем глаза и признаем - что было новшеством, глотком свежего воздуха, веянием "запада", знаменем свободы в 80-х годах ХХ века, сегодня смотрится весьма посредственно, скучно и однообразно, мягко говоря".

Лесиньш-Морочевский считает, что в таком случае страшнее выглядит те несколько поколений, которые примитивизм в лирике выбрали за абсолютною вершину поэзии и музыки русского рока.