Крик души: Русский рок. Проклятие или благословение?
Споры о том, что такое "русский рок" идут уже давно. Кроме того, есть целая армия его почитателей и его противников. Насколько стыдно сейчас оглядываться и относиться с любовью к песням, на которых выросло целое поколение. Недавняя история с исполнением песни Виктора Цоя группой Metallica вызвала новую волну обсуждений.
Русский TVNET предлагает ознакомиться с мнением одного из рижских рок-музыкантов Андрея Лесиньша-Морочевского, который был на концерте Metallica, занимается музыкой более 15 лет, а также активно принимает участие в обсуждениях о русском роке на музыкальных форумах, не только в Латвии, но и за ее пределами.
"Для начала давайте всё же отметим несколько направлений жанра. Во-первых - русский рок, в котором слова превосходят музыку практически весь советский период. Второе, это - заимствование из западной культуры с 90-е по 2000-е годы. Ну и третье, это - симбиоз и слияние с мировой музыкой и её наследием.
Но сегодня мы говорим о самом противоречивом пункте - наследие советского рока.
Ни для кого не секрет, что многие музыканты, в частности Виктор Цой, довольно неплохо паразитировали на западной музыке, безжалостно копируя мелодии, слегка их видоизменяя, а потом выдавая за свои.
Благо, "железный занавес" способствовал безнаказанности по вопросам авторского права. В принципе, период Перестройки и развала СССР породил ряд групп, которые ничего не смогли показать, кроме самой формы протеста. Они оказались неспособными полноценно существовать вне этого протеста".
"Возьмите ДДТ - яркие тексты, сильные удары, но уберите из под низ политическую основу, и вы получите среднюю группу уровня районного ДК. Да, местами появляются очень неплохие стихи, но чтоб действительно засверкать пару хороших стихов откровенно мало. Музыка, а мы все же больше говорим о ней, достаточно пуста и однообразна. Ритм ровный и скучный, никаких ярких соло, крещендо, игрой с паузами или вариациями с приемами forte и piano. То же "легендарное" "Кино" так же не особо блещет разнообразием. Взяв в основу вариации на темы The Cure, The Smiths и прочих все же вариации, а не прямой плагиат, хотя и он случался, они просто насыщенны повторением по кругу одного и того же ритма, одинаковых аккордов в припевах и куплетах, а так же примитивными с точки зрения стихосложения текстами и рифмами.
Музыкант приходит к выводу, что то, что казалось в 80-х новаторством - превратилось в скуку.
Давайте наконец откроем глаза и признаем - что было новшеством, глотком свежего воздуха, веянием "запада", знаменем свободы в 80-х годах ХХ века, сегодня смотрится весьма посредственно, скучно и однообразно, мягко говоря".
Лесиньш-Морочевский считает, что в таком случае страшнее выглядит те несколько поколений, которые примитивизм в лирике выбрали за абсолютною вершину поэзии и музыки русского рока.
"Извините, но это тупик. Даже панки со своими тремя аккордами гораздо свежее, энергичнее, живее и разнообразнее. Музыканты замораживают себя, становясь просто ходячими магнитофонами, которые могут играть только заранее записанные мелодии и "ни шагу в сторону.
Не надо здесь проводить параллели с классической музыкой. Это абсолютно разные уровни и чтоб хоть примерно понять принцип работы мозга классического музыканта, прочитайте "Путеводитель по симфоническому оркестру и его задворкам". Вы хотя бы примерно оцените пропасть, которая разделяет классического музыканта с образованием и рокера-самоучку.
Вся история и жизнь человечества говорит нам о том, что выживают только те виды, которые смогли приспособиться к новым условиям и развиться дальше. Но "классический русский рок" явно не из них.
Он застывший, лишенный движения, постоянно минорный, как комар в капле янтаря. Он не развивается, не дышит, не живет сам и не дает жить другим, засасывая в себя все новых и новых жертв.
Ведь музыкант, который перестал развиваться, или мертв, или устарел. Как только вы зашорили свой кругозор и перестали искать новые пути самовыражения и экспрессии, вы сами себя похоронили заживо.
Страшнее всего то, что большинство музыкантов внуждены идти на такой своеобразный путь самоубийства в угоду публике. Ведь все хотят, чтоб сыграли "Кукушку, как у Цоя" или "вжарили БГ про Город золотой", но... Чтоб без отклонений.
Практически все слушатели забывают, что даже звезды мировой величины имеют наглости играть на концертах свои самые хитовые песни с отличием от записи. Порой весьма существенным, который рождает экспрессию, драйв, вдохновение и дает волю воображению, запуская его в бесконечные водопады музыки.
И русский рок страдает от этого больше всех, так как и без того не сильно блещущая мастерством музыка проигрывается одинаково раз за разом, лишая музыканта малейшей возможности выразить себя, а слушателя - открыть для себя мир чего-то нового".
Что хочется в данной ситуации пожелать музыкантам? Не боятся быть собой и нести всем свой взгляд на музыку, звук, аранжировку, подачу. Ведь рок - это ещё и немножко протест. Так может пора начать протестовать против скуки и однообразия?
И уважаемые слушатели, которые раз за разом гневаются, пожалуйста, примите, как факт, что если у вас есть желание послушать песни в оригинальной аранжировке, то лучше обратиться к альбомной записи оригинала.
Но пожалуйста, перестаньте себя ограничивать. Откройтесь новому. Примите тот факт, что ваша любимая песня вполне может существовать в виде перепевки в стиле реггей, босса-нова, кантри, хэви-метал, хип-хоп или K-pop. Ведь артисты, которые исполняют ее со сцены, работают в данных стилях и совсем не обязаны меняться ради одной песни. Не бойтесь перемен, ведь их так хотели ваши сердца!
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