Жест группы Metallica оценили не только зрители! Гитарист группы "Кино" ответил им кавером

Кавер Юрия Каспаряна в исполнении с оркестром прозвучал на концерте его проекта "Симфоническое кино" в московском Доме музыки, пишет Esquire.

Отмечается, что публика встретила жест одобрительными аплодисментами.

Ранее Каспарян прокомментировал Life Shot поступок группы Metallica словами:

"Ну, это забавно, это было первое впечатление. Потом я стал вникать, понял, что они поют на русском. Я стал прислушиваться, понял, что они не очень трудились что-то подобрать.

Ну так, от балды сыграли. Ну, всё равно прикольно, не знаю, я просто не фанат группы Metallica.

Интересно, какая у них мотивация была, - дань уважения к местным культурным традициям или подумали, что сами не справятся, решили добавить местных звезд".

Отметим, Юрий Каспарян ныне участвует в группе "Симфоническое кино" и исполняет их старые песни при участии живого оркестра.

А для Metallica исполнение местных хитов стало уже традицией: например, в Берлине они играли "Engel" Rammstein, в Париже — "Ma gueule" Джонни Холлидея, в Манчестере — "I Wanna Be Adored" группы The Stone Roses, а в Праге - песню "Йожин з бажин" чешского музыканта Ивана Младека.

Отметим, 18 июля группа выступила в Тарту, где также исполнила культовую песню, но уже эстонскую. И это прекрасно!