Успенская рассказала, что для нее значил Вилли Токарев

"Я не верю, что это могло случиться, потому что он настолько был крепкий и здоровый,

и когда я последний раз с ним виделась, я спросила: "Вилли, расскажи мне свой секрет: у тебя такая энергетика, тебе столько лет, вот что ты делаешь для того, чтобы работать в таком возрасте?". А он мне говорил: "Я утром на завтрак выпиваю 50 грамм водочки, в обед и на ужин, и никогда больше. Вот это меня держит!", - цитирует Успенскую РИА Новости.

Именно вместе с Токаревым Любовь Успенская провела свои годы в эмиграции, когда пела в ресторане на Брайтон-Бич.

"Умер очень близкий мне человек. Рука об руку моя жизнь проходила с ним и в Америке, и в Росии. Но на каом бы мы не оказались континенте, он всегда оставался в первую очередь очень близким для меня человеком и настоящим другом", - цитирует певицу Teleprogramma.pro.

О характере отношений с Любовью Успенской сам Вилли не говорил.

Однажды, Любовь Успенская в одном из интервью признавалась, что у нее не получилось романа с Токаревым, он ей отказал, правда, сочинил песню "Люба – Любонька".