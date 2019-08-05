Пн, 5.08.2019
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Успенская рассказала, что для нее значил Вилли Токарев

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Любовь Успенская

ФОТО: https://www.instagram.com/uspenskayalubov_official

Королева шансона Любовь Успенская не верит в то, что Вилли Токарев умер. Певица отмечает, что артист обладал уникальной энергетикой и жизненной силой. Уход певца стал для нее тяжелой потерей. 

"Я не верю, что это могло случиться, потому что он настолько был крепкий и здоровый,

и когда я последний раз с ним виделась, я спросила: "Вилли, расскажи мне свой секрет: у тебя такая энергетика, тебе столько лет, вот что ты делаешь для того, чтобы работать в таком возрасте?". А он мне говорил: "Я утром на завтрак выпиваю 50 грамм водочки, в обед и на ужин, и никогда больше. Вот это меня держит!", - цитирует Успенскую РИА Новости.

Именно вместе с Токаревым Любовь Успенская провела свои годы в эмиграции, когда пела в ресторане на Брайтон-Бич. 

"Умер очень близкий мне человек. Рука об руку моя жизнь проходила с ним и в Америке, и в Росии. Но на каом бы мы не оказались континенте, он всегда оставался в первую очередь очень близким для меня человеком и настоящим другом", - цитирует певицу Teleprogramma.pro.

О характере отношений с Любовью Успенской сам Вилли не говорил. 

Однажды, Любовь Успенская в одном из интервью признавалась, что у нее не получилось романа с Токаревым, он ей отказал, правда, сочинил песню "Люба – Любонька".

Напомним, 4 августа на 85-м году жизни от онкологии скончался певец Вилли Токарев

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