Специально для TVNET: певица MaкSим об аварии, двойнике из Риги и любви футбольных фанатов к песне "Знаешь ли ты"

Популярность к певице пришла стихийно. Композиции "Нежность" и "Трудный возраст" мгновенно разошлись в народ при помощи интернета. Но своей самой любимой песней она считает "Знаешь ли ты".

МакSим ФОТО: Пресс-фото

"Все мои песни они любимые, прожитые и написаны для души. Но "Знаешь ли ты" стала гимном футбольных и хоккейных болельщиков... Мне это приятно", - подчеркивает певица.

Действительно, песня "Знаешь ли ты" стала считаться неофициальным гимном болельщиков "Спартака". Причины этого остаются неизвестными, но есть несколько версий о том, как это случилось. Возможно - это просто случайность, песня заиграла на стадионе, а фанаты подхватили ее. Но быть может в строчках "вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног" спортивные болельщики узнают себя.

"Эта песня объединяет "ЦСКА", "Спартак", "Рубин" и другие футбольные клубы", - отмечает она.

Многие хиты МакSим автобиографичны. Это переживания и эмоции артистки, которые она вложила в текст. Говоря про песню "Одиночка", певица поясняет, что это - самое настоящее хулиганство.

"Я - хулиганка по жизни. Эта песня хулиганская. Она про меня, про мой коллектив, про то, что мы живем и радуемся жизни, про наше настроение...

У меня во многих песнях есть смешение стилей, поэтому я себя и называю "поп-артистом", а не рок или фолк... Это название дает мне возможность экспериментировать", - говорит Максимова.

МакSим ФОТО: Пресс-фото

Напомним, 23 апреля в СМИ появилась информация, что звезда попала в серьезную дорожную аварию. Подробности произошедшего МакSим не хотела вспоминать. Она отметила, что к счастью все обошлось.

"Слава Богу, что все обошлось. Все прошло с минимальными потерями, без переломов. Да, синяки, ушибы, два месяца в больнице. Но я снова на ногах, снова в строю и со мной все в порядке. Единственное, я успела поправиться, но уже успела похудеть", - успокаивает своих поклонников певица.

Артистка подчеркивает, что надо быть предельно внимательными за рулем и не гонять.

МакSим ФОТО: https://www.instagram.com/maksimartist/sokllovamargarita/коллаж Русский TVNET

Что касается воспоминаний о выступлениях в Латвии, однажды вместе с МакSим поднялась петь девушка из Риги, которая была похожа на нее как две капли воды.

"В Риге живет девочка, которая очень на меня похожа. Когда она вышла со мной петь, я очень удивилась. Такого сходства я не встречала в своей жизни никогда", - рассказывает Максимова.

МакSим отмечает, что она с командой каждый раз основательно готовится к концерту. Они стараются создавать особую атмосферу и самую грустную песню превратить в настоящую волшебную историю. Поэтому для латвийских поклонников они приготовили особую программу и подарят тут душевность и теплоту, которую от них ждут.