Вдова Децла уехала в неизвестном направлении, наследство достанется родителям певца

До сих пор остается открытым вопрос о том, кому достанется наследство Децла (Кирилла Толмацкого). Имеется ввиду права на песни артиста. Отец рэпера Александр Толмацкий сообщил, что невестка Юлия после похорон забрала Тони и уехала в неизвестном направлении. Она также отказалась делать ДНК-анализ, чтобы подтвердить, что отцом Тони является именно Кирилл. Об этом пишет StarHit.ru.
"О своей беременности Юля сообщила Кириллу, когда была уже на третьем месяце. До этого, по ее словам, она просто не подозревала, что в положении. Ну как такое возможно?! Более того, Тони совсем не похож на Кирилла внешне. Вот мой сын Федя - одно лицо с Кириллом в детстве. Разумеется, для нас с Ирой это не имеет значения. Кирилл вырастил его как сына, и вне зависимости от того, что покажет экспертиза, Тони останется нашим внуком", - цитирует Толмацкого издание.
Близкие музыканта хотели оформить наследство на Тони, но поведение Юлии вызвало недоумение. Она отказалась от помощи Толмацкого, не вписала в графу об отцовстве Кирилла и уехала.
"Она звонила в компанию, управляющую правами на песни Кирилла, и требовала: "Срочно дайте мне кэш!" — "Подождите! — сказали ей. — Вступите сначала в наследство!", - рассказал продюсер журналистам.
Он считает, что ни о каком вступлении в наследство не может идти и речи. Ведь этому препятствует сама Юлия.
"Не понимаю, о чем она думает. Хочет, чтобы сын стал бомжом? И вообще в голову закрадываются всякие сомнения. Раз она с таким упорством не дает делать генетическую экспертизу, может, там что-то не так?", - отмечает продюсер.
К слову, прошло уже полгода со дня смерти Децла, и родственникам пора вступать в наследство. Однако Юлия и Тони ничего не предпринимают.
"Это придется делать мне и Ире, иначе оно вообще пропадет. Но, поверьте, нам эти деньги не нужны. Мы решили — пусть они аккумулируются и ждут Тони. Надеюсь, он повзрослеет, придет в себя и поймет, что у него был отец, который его очень любил. Остается только ждать. Другого выхода не вижу", - заявил Толмацкий журналистам издания "Экспресс-газета".
Напомним, 22 июля популярному хип-хоп исполнителю Кириллу Толмацкому, известному под псевдонимом Децл a.k.a. Le Truk, могло бы исполниться 36 лет, если бы его сердце внезапно не остановилось, после концерта в Ижевске 3 февраля 2019 года.