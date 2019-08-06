Вдова Децла уехала в неизвестном направлении, наследство достанется родителям певца

"О своей беременности Юля сообщила Кириллу, когда была уже на третьем месяце. До этого, по ее словам, она просто не подозревала, что в положении. Ну как такое возможно?! Более того, Тони совсем не похож на Кирилла внешне. Вот мой сын Федя - одно лицо с Кириллом в детстве. Разумеется, для нас с Ирой это не имеет значения. Кирилл вырастил его как сына, и вне зависимости от того, что покажет экспертиза, Тони останется нашим внуком", - цитирует Толмацкого издание.

Близкие музыканта хотели оформить наследство на Тони, но поведение Юлии вызвало недоумение. Она отказалась от помощи Толмацкого, не вписала в графу об отцовстве Кирилла и уехала.

"Она звонила в компанию, управляющую правами на песни Кирилла, и требовала: "Срочно дайте мне кэш!" — "Подождите! — сказали ей. — Вступите сначала в наследство!", - рассказал продюсер журналистам.

Он считает, что ни о каком вступлении в наследство не может идти и речи. Ведь этому препятствует сама Юлия.

"Не понимаю, о чем она думает. Хочет, чтобы сын стал бомжом? И вообще в голову закрадываются всякие сомнения. Раз она с таким упорством не дает делать генетическую экспертизу, может, там что-то не так?", - отмечает продюсер.

К слову, прошло уже полгода со дня смерти Децла, и родственникам пора вступать в наследство. Однако Юлия и Тони ничего не предпринимают.

"Это придется делать мне и Ире, иначе оно вообще пропадет. Но, поверьте, нам эти деньги не нужны. Мы решили — пусть они аккумулируются и ждут Тони. Надеюсь, он повзрослеет, придет в себя и поймет, что у него был отец, который его очень любил. Остается только ждать. Другого выхода не вижу", - заявил Толмацкий журналистам издания "Экспресс-газета".