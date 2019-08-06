Гангстер, пытавшийся сбежать из тюрьмы под видом дочери, найден мертвым в тюремной камере

По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

Как ранее сообщалось, да Сильва устроил попытку бегства из тюрьмы, переодевшись в костюм своей 19-летней дочери. После встречи со своей дочерью Силва, известный под кличкой "Коротышка", надел маску и парик, а также женскую одежду. Преступник вышел через главные двери тюрьмы, однако его подвело сильное волнение, заявили в администрации тюрьмы.

Видео: Бразильский гангстер пытался сбежать из тюрьмы, переодевшись дочерью

Обман быстро раскрыли и его перевели в тюрьму строгого режима.

Клаувино да Сильва был лидером преступной группировки "Красная команда", которая занималась незаконным оборотом наркотиков в Рио-де-Жанейро.