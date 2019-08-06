Гангстер, пытавшийся сбежать из тюрьмы под видом дочери, найден мертвым в тюремной камере

Главарь бразильской банды Клаувино да Сильва, которого история о попытке бегства из тюрьмы в костюме своей дочери стала достоянием мировых СМИ, был найден мертвым в своей тюремной камере в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает The Guardian.
По предварительным данным, мужчина покончил с собой.
Как ранее сообщалось, да Сильва устроил попытку бегства из тюрьмы, переодевшись в костюм своей 19-летней дочери. После встречи со своей дочерью Силва, известный под кличкой "Коротышка", надел маску и парик, а также женскую одежду. Преступник вышел через главные двери тюрьмы, однако его подвело сильное волнение, заявили в администрации тюрьмы.
Видео: Бразильский гангстер пытался сбежать из тюрьмы, переодевшись дочерью
Обман быстро раскрыли и его перевели в тюрьму строгого режима.
Клаувино да Сильва был лидером преступной группировки "Красная команда", которая занималась незаконным оборотом наркотиков в Рио-де-Жанейро.
Как подчеркивает The Guardian, инцидент с Клаувино да Сильвой стал вторым громким скандалом за последнее время для бразильской тюремной системы, где тюрьмы переполнены. Так, например, в конце июля 2019 года во время бунта в тюрьме штата Пара были убиты 58 заключенных, 16 из них были обезглавлены.