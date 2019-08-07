Фото: Дерзкое декольте не помогло Кате Кищук отвлечь фанатов от разговоров о беременности

Недавно девушка поделилась фотографией в платье с глубоким декольте. Фолловеры артистки отметили, что наряд эффектно подчеркивает шикарную фигуру Кати.

Но некоторые заметили, что девушка выбрала не совсем удачный ракурс, поэтому многие решили, что она беременна.

"Мне одной показалось, что она беременна?", "Девушка, у вас беременное бедро", "Я подумала, что ты беременна", - писали подписчики под снимком.

Действительно, последнее время Катя стала выглядеть пышнее, чем обычно.

Как видим, соблазнительное декольте на этот раз не помогло Кищук избежать разговоров о беременности.

Ранее Катя Кищук снялась в образе сексапильной принцессы.