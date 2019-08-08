Видео: Галкин считает, что Барбара Стрейзанд скопировала образ Аллы Пугачевой

Юморист был искренне удивил невероятному сходству 77-летней исполнительницы с супругой. Сценический образ полностью повторял тот наряд, в котором мы привыкли видеть Примадонну на сцене.

"Похоже, образ Аллы двадцатилетней давности дошел до мировых звезд", - подписал пост Максим Галкин.

На видео Барбара Стрейзанд поет вместе с Арианой Гранде.

Подписчики Максима также были поражены сходством, они поспешили поделиться мнением в комментариях.

"Это правда!", - согласилась Анастасия Волочкова.

"Ой, как неудобно получилось", - заметила продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина.

Дизайнер Игорь Гуляев отметил, что Стрейзанд просто участвует в шоу "Один в один".

"Только не женись теперь на ней", - пошутил один из комментаторов.