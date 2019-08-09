Лейбл Максима Фадеева прокомментировал отмену концертов Наргиз

Представители лейбла отметили, что певица сама не выходила с ними на связь. да, действительно некоторые концерты были отменены, так как компания не могла гарантировать присутствие Наргиз на площадке.

"Хотим внести ясность в новость об отмене концертов Наргиз - выступления действительно не состоятся. Отмена связана с тем, что мы очень долгое время не могли выйти на связь ни с самой Наргиз, ни с кем-либо из ее команды.

Неоднократно отправленные нами официальные запросы на подтверждение участия Наргиз в запланированных событиях также остались проигнорированы. В связи с этим, мы были вынуждены отменить выступления артистки, так как просто не имели возможности гарантировать организаторам ее присутствие на площадке, не говоря уже о репутационных и финансовых рисках, которые берут на себя лейбл и организатор из-за такой ситуации", - написали на официальной странице MALFA.