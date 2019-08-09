Лейбл Максима Фадеева прокомментировал отмену концертов Наргиз

В ответ на скандальное заявление исполнительницы Наргиз Закировой о расторжении контракта с лейблом Максима Фадеева MALFA, а также отменой концертов, продюсерский центр сделал публикацию на своей странице в Instagram.
Представители лейбла отметили, что певица сама не выходила с ними на связь. да, действительно некоторые концерты были отменены, так как компания не могла гарантировать присутствие Наргиз на площадке.
"Хотим внести ясность в новость об отмене концертов Наргиз - выступления действительно не состоятся. Отмена связана с тем, что мы очень долгое время не могли выйти на связь ни с самой Наргиз, ни с кем-либо из ее команды.
Неоднократно отправленные нами официальные запросы на подтверждение участия Наргиз в запланированных событиях также остались проигнорированы. В связи с этим, мы были вынуждены отменить выступления артистки, так как просто не имели возможности гарантировать организаторам ее присутствие на площадке, не говоря уже о репутационных и финансовых рисках, которые берут на себя лейбл и организатор из-за такой ситуации", - написали на официальной странице MALFA.
Лейбл по-прежнему ждет от Наргиз информации по остальным концертам, которые планировалось провести в августе.
Подчеркивается, что ответа нет до сих пор: "Предлагаем Наргиз, помимо направления официального ответа на наш запрос, внести ясность посредством официального поста - подтверждения или отказа от участия в августовских концертах в своем Instagram-аккаунте".
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Хотим внести ясность в новость об отмене концертов Наргиз - выступления действительно не состоятся. Отмена связана с тем, что мы очень долгое время не могли выйти на связь ни с самой Наргиз, ни с кем-либо из ее команды. Неоднократно отправленные нами официальные запросы на подтверждение участия Наргиз в запланированных событиях также остались проигнорированы. В связи с этим, мы были вынуждены отменить выступления артистки, так как просто не имели возможности гарантировать организаторам ее присутствие на площадке, не говоря уже о репутационных и финансовых рисках, которые берут на себя лейбл и организатор из-за такой ситуации. Мы по-прежнему ждем от Наргиз информации по остальным концертам, которые планировалось провести в августе. Ответа на данный момент мы не имеем. Предлагаем Наргиз, помимо направления официального ответа на наш запрос, внести ясность посредством официального поста - подтверждения или отказа от участия в августовских концертах в своем инстаграм аккаунте.