СМИ: разрушенные июльским смерчем дома восстанавливают всей Латвией

Несмотря на то, что прошел только месяц, в хозяйстве Krastiņi , которое смерч практически стер с лица земли, Алдис Барановскис уже успел поставить новые стропила для крыши жилого дома, восстановить внешнюю стену дома, построить новую крышу для сарая.

"Однажды в Krastiņi работало 35 добровольцев. Предложения о помощи я получал из Екабпилса и даже из Риги. Я благодарен как им, так и предприятию Toode, которое бесплатно привезло и установило новую крышу для сарая, и компании Sakret, которая предоставила строительную смесь, а также другие материалы и инструменты, самоуправлению, которое предоставило денежное пособие, а также тем сотням латвийцев, которые сделали пожертвования из своего кармана", - подчеркнул Барановскис.