СМИ: разрушенные июльским смерчем дома восстанавливают всей Латвией

Людям, имущество которых затронул смерч, помогают со всей Латвии. Такое ощущение возникло после посещения Берзпилсской волости Балвского края, где 6 июля смерч за пару минут оставил без крыши над головой и имущества жителей нескольких домов. Об этом пишет Latvijas avīze.
Несмотря на то, что прошел только месяц, в хозяйстве Krastiņi, которое смерч практически стер с лица земли, Алдис Барановскис уже успел поставить новые стропила для крыши жилого дома, восстановить внешнюю стену дома, построить новую крышу для сарая.
"Без помощи родственников, соседей и других людей я один ничего бы не сделал", - признался Алдис.
По его словам, ему помогали люди из Екабпилса и даже из столицы.
"Однажды в Krastiņi работало 35 добровольцев. Предложения о помощи я получал из Екабпилса и даже из Риги. Я благодарен как им, так и предприятию Toode, которое бесплатно привезло и установило новую крышу для сарая, и компании Sakret, которая предоставила строительную смесь, а также другие материалы и инструменты, самоуправлению, которое предоставило денежное пособие, а также тем сотням латвийцев, которые сделали пожертвования из своего кармана", - подчеркнул Барановскис.
Напомним, 6 июля во второй половине дня мощный смерч за пару минут разрушил несколько домов в Берзпилсской волости Балвского края. Больше других пострадало хозяйство Krastiņi
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