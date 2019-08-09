Стартует продолжение "Кухни" с Нагиевым и Назаровым

Телеканал СТС и студия Art Pictures Vision уже приступили к съемкам.

Известно, что на экраны вернутся и любимые главные персонажи сериала "Кухня" и отель "Элеон": шеф-повар Виктор Баринов (Дмитрий Назаров), Дмитрий Нагиев и владелица отеля "Элеон", которую играет Елена Ксенофонтова.

Кадры из фильма "Кухня в Париже" ФОТО: videoline.eu

Герои нового сериала будут воевать за отель и за кухню, а также вести бизнес-войны.