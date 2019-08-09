Пт, 9.08.2019
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Стартует продолжение "Кухни" с Нагиевым и Назаровым

ФОТО: Sputnik/Scanpix/пресс-фото/ коллаж русский TVNET

Агенство ТАСС сообщило, что популярный сериал "Кухня" получит продолжение. Название нового сериала получит название "Кухня. Война за отель".

Телеканал СТС и студия Art Pictures Vision уже приступили к съемкам.

Известно, что на экраны вернутся и любимые главные персонажи сериала "Кухня" и отель "Элеон":  шеф-повар Виктор Баринов (Дмитрий Назаров), Дмитрий Нагиев и владелица отеля "Элеон", которую играет Елена Ксенофонтова.

Кадры из фильма "Кухня в Париже"

ФОТО: videoline.eu

Герои нового сериала будут воевать за отель и за кухню, а также вести бизнес-войны.

"Зрителей ждут курортные приключения, война бывших любовников, битва отца и дочери и многое другое", - пообещал генеральный продюсер канала СТС Антон Федотов.

Ранее в Сети критикуют сериал "Чернобыль" от канала НТВ.

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