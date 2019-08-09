Стартует продолжение "Кухни" с Нагиевым и Назаровым

Агенство ТАСС сообщило, что популярный сериал "Кухня" получит продолжение. Название нового сериала получит название "Кухня. Война за отель".
Телеканал СТС и студия Art Pictures Vision уже приступили к съемкам.
Известно, что на экраны вернутся и любимые главные персонажи сериала "Кухня" и отель "Элеон": шеф-повар Виктор Баринов (Дмитрий Назаров), Дмитрий Нагиев и владелица отеля "Элеон", которую играет Елена Ксенофонтова.
Герои нового сериала будут воевать за отель и за кухню, а также вести бизнес-войны.
"Зрителей ждут курортные приключения, война бывших любовников, битва отца и дочери и многое другое", - пообещал генеральный продюсер канала СТС Антон Федотов.