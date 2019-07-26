Российский ответ HBO: В Сети критикуют сериал "Чернобыль" от канала НТВ

В Сети уже появился первый трейлер сериала. Известно, что съемками занимается российский канал НТВ.

Издание Tjournal сообщает, что картина должна выйти на экраны уже в этом году.

В Интернете уже активно начались обсуждения проекта, и подозрения в искажении истории.

Как известно, главным героем сериала станет не ликвидатор аварии, а сотрудник советских спецслужб.

Сами действия разворачиваются за несколько часов до трагедии. Потом показан сам взрыв и несколько месяцев спустя. Главный герой - это подполковник военной контрразведки Андрей Николаев, который ведет розыск агента ЦРУ Альберта Ленца. Именно главному герою предстоит непростая задача - остановить шпиона и предотвратить взрыв на АЭС в Чернобыле.

Трейлер российского сериала "Чернобыль":

госпропаганда так мочит сериал HBO "Чернобыль" потому, что НТВ для нас уже снимает идеологически правильный: авария - это результат диверсии ЦРУ, мы не виноваты, это всё американцы. понятно, что крутой сериал про правду их в этой ситуации бесит неимоверно https://t.co/ZlItqOGyrq — Tapas&Tango (@atticus_flinch) June 1, 2019

Известно, что сериал разработан при поддержке Министерства культуры РФ. Журналисты сообщают, что в 2014 году на него было выделено 30 миллионов рублей. Уже первые сцены сериалы должны были быть представлены в 2016 году, но сроки передвинулись на апрель 2019 года.

Сами съёмки состоялись летом 2018 года в Беларуси. Это были такие города как Минск, Мозырь, Хотимск, Слуцк, Молодечно и другие.

Сейчас в Интернете был доступен неофициальный трейлер проекта, но он смонтирован из кадров сериала. Через некоторое время его удалили, но журналисты сохранили наиболее едкие комментарии, отставленные под видео.

Особую критику заслужил сюжет, который пользователи назвали "сериалом про семью, женщин и любовь для домохозяек".

"Паршивенькая мелодрама в лучших традициях российского ТВ", - цитирует комментаторов Газета.ru.

Издание пишет, что многие зрители отметили, что в трейлере они заметили "больше киноляпов, чем во всех сериях от HBO": у автобуса на вокзале и пожарной машины, появившейся на 49-й секунде видео, зрители разглядели одинаковый номер — 6679 ХТТ.

Смутила зрителей и засохшая трава в апреле, пластиковые плафоны 2013 года в подмосковной электричке и индивидуальные счетчики в советских квартирах. "СССР ушел далеко вперед по развитию", - шутили пользователи Сети.