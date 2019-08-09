Пт, 9.08.2019
Впервые в истории Латвии группа из Даугавпилса Varang Nord победила на Wacken Metal Battle в Германии, где ей противостояли еще три десятка музыкальных команд со всего мира. Можно смело сказать, что - это настоящее событие в истории латвийской метал-сцены. Раиса Смирнова, редактор раздела Звезды
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  • "Вот и лето прошло": Галкин спародировал Ротару прямо на террасе в Юрмале

"Вот и лето прошло": Галкин спародировал Ротару прямо на террасе в Юрмале

Максим Галкин

ФОТО: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин часто размещает на своей Instagram-странице забавные ролики. На этот раз супруг Примадонны пошутил над дождливой погодой, спародировав песню Софии Ротару "Вот и лето прошло". 

Максим Галкин на видео с юмором оценил наше латвийское лето.

Стоит отметить, что артист вымок до нитки под дождем, который изредка прерывался на солнце. Белые шорты и майка прилипли к шикарному подтянутому торсу звезды.

Актриса Эвелина Бледанс не удержалась и прокомментировала публикацию, отметив, что Алле Борисовне невероятно повезло с мужем. 

"Максим, ты идеальный- юмор, фигура, ответственность, папа, муж, артист. Как повезло Алле Борисовне с тобой", - написала Бледанс. 

Александр Ревва назвал ролик "малолетством". Поклонница Максима были более благосклонны и отметили сексуальную фигуру артиста. Как на данную пародию отреагировала София Михайловна не известно. 

Ранее Галкин считает, что Барбара Стрейзанд скопировала образ Аллы Пугачевой.

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