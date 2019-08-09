"Вот и лето прошло": Галкин спародировал Ротару прямо на террасе в Юрмале

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин часто размещает на своей Instagram-странице забавные ролики. На этот раз супруг Примадонны пошутил над дождливой погодой, спародировав песню Софии Ротару "Вот и лето прошло".
Максим Галкин на видео с юмором оценил наше латвийское лето.
Стоит отметить, что артист вымок до нитки под дождем, который изредка прерывался на солнце. Белые шорты и майка прилипли к шикарному подтянутому торсу звезды.
Актриса Эвелина Бледанс не удержалась и прокомментировала публикацию, отметив, что Алле Борисовне невероятно повезло с мужем.
"Максим, ты идеальный- юмор, фигура, ответственность, папа, муж, артист. Как повезло Алле Борисовне с тобой", - написала Бледанс.
Александр Ревва назвал ролик "малолетством". Поклонница Максима были более благосклонны и отметили сексуальную фигуру артиста. Как на данную пародию отреагировала София Михайловна не известно.