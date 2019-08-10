Cinemania: новый фильм Тарантино, необычные факты о съемках и мнение без спойлеров

Саундтреки из фильмов Тарантино столь хороши, что можно посвятить им отдельную программу. На этот раз в эфире прозвучали несколько композиций, ведь один из культовых режиссеров современности представляет общественности свой новый фильм "Однажды в... Голливуде".

Напомним, Русский TVNET ранее писал, что прибытие Тарантино в Москву вызвало шквал мемов в Twitter.

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В программе ведущие Наталья Олесик, Станислав Токалов и Никита Матвеев обсудили долгожданную картину.

"Когда вы пойдете в кино, то вам надо определить, хотите ли вы узнать историю Шэрон Тейт до того, как посмотрите фильм или после...", - считает Наталья Олесик.

Она пришла к выводу, что Тарантино снял картину о времени. К тому же, он не очень любит субкультуру хиппи, и это заметно в фильме. Снято все невероятно красиво, и картинка на экране радует глаз.

"Его смотреть - сплошное удовольствие... ", - восторгаясь, говорит Олесик.

Конечно, Квентин Тарантино настоящий мастер деталей. Он умеет тонко подчеркнуть элементы эпохи, о которой говорит на экране. Но одним из самых главных достоинств "Однажды в... Голливуде" является великолепный актерский дуэт - Бред Питт и Леонардо Ди Каприо.

Ведущие также составили свой список лучших фильмов Квентина Тарантино, обсудили, что именно произошло в 1969 году в Голливуде, и к чему обратился режиссер в своей новой картине.

"Зная, на что способен Тарантино, я удивилась тому, что он не дожал", - подчеркнула Наталья.

Впрочем, советуем вам прослушать всю программу целиком и услышать дискуссию о лучших фильмах одного из самых ярких режиссеров современности!