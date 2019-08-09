Кровавая драка в Краславе с летальным исходом: полиция проверит и действия медиков

В рамках уголовного процесса Госполиция оценит и действия медиков по оказанию помощи тяжело избитому жителю Краславы, который в последствии умер в больнице, сообщили агентству LETA в Латгальском региональном управлении Госполиции.
Полиция напоминает, что в ночь на 20 июля в полицию обратились жители Краславы, сообщившие о шуме на улице - молодежь нарушала ночной сон.
По указанному адресу полиция обнаружила лежащего на земле мужчину.
Принимая во внимание, что общение с ним не представлялось возможным и были подозрения на то, что он в состоянии алкогольного опьянения, на место происшествия прибыли медики, доставившие его в медицинское учреждение.
По информации, находившейся у Госполиции на тот момент, мужчину доставили в отделение наркологии больницы для отрезвления.
22 июля Краславский участок Госполиции получил информацию о том, что вечером 20 июля медики констатировали у мужчины тяжелые телесные повреждения, но не сразу сообщили об этом в полицию.
24 июля мужчина 1990 года рождения, не приходя в сознание, скончался.
Продолжая расследование, полицейские выяснили, что в ночь с 19 на 20 июля недалеко от местного увеселительного заведения между двумя компаниями молодых людей возник конфликт.
Скорее всего, молодые люди на тот момент были пьяны и долго конфликтовали между собой, пока на месте не остался лишь мужчина 1990 года рождения с еще одним человеком. Конфликт между ними продолжился, вскоре он перерос в драку.
Выясняя обстоятельства, были идентифицированы возможные участники драки, по подозрению в причастности к преступному деянию были задержаны трое - двое несовершеннолетних и один мужчина 1995 года рождения.
По решению суда рожденному в 1995 году мужчине в качестве меры пресечения был применен арест. Полиция продолжает расследование, а также допрос причастных.
Помимо этого, полиция оценит и действия медиков при оказании помощи.
Как рассказала агентству LETA представитель Инспекции здравоохранения Сайва Лусте, инспекция также запросила у Даугавпилской региональной больницы объяснения об избитом в Краславе и в последствии умершем мужчине.
Отметим, ранее в местных СМИ прозвучало, что в приемном отделении больницы мужчину бегло осмотрели и направили в отделение наркологии, чтобы он проспался.
Как рассказала сестра погибшего Сармите, он попал на операционный стол только через 12 часов после избиения.
"Были переломы черепа, носа, скулы. Сломано и у висков. Была одна очень опасная трещина. Делали операцию, когда брат уже был в коме.
Как нам сказали, мозги превратились в кашу. Затем перестали работать легкие, умер и мозг, осталось только сердце. Врачи сказали, что 23 часа будут давать препараты в попытке что-то сохранить, но изменений не произошло. 24 июля в 15:53 он умер", - рассказала она СМИ.