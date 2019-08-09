Кровавая драка в Краславе с летальным исходом: полиция проверит и действия медиков

Полиция напоминает, что в ночь на 20 июля в полицию обратились жители Краславы, сообщившие о шуме на улице - молодежь нарушала ночной сон.

По указанному адресу полиция обнаружила лежащего на земле мужчину.

Принимая во внимание, что общение с ним не представлялось возможным и были подозрения на то, что он в состоянии алкогольного опьянения, на место происшествия прибыли медики, доставившие его в медицинское учреждение.

По информации, находившейся у Госполиции на тот момент, мужчину доставили в отделение наркологии больницы для отрезвления.

22 июля Краславский участок Госполиции получил информацию о том, что вечером 20 июля медики констатировали у мужчины тяжелые телесные повреждения, но не сразу сообщили об этом в полицию.

24 июля мужчина 1990 года рождения, не приходя в сознание, скончался.

Продолжая расследование, полицейские выяснили, что в ночь с 19 на 20 июля недалеко от местного увеселительного заведения между двумя компаниями молодых людей возник конфликт. Скорее всего, молодые люди на тот момент были пьяны и долго конфликтовали между собой, пока на месте не остался лишь мужчина 1990 года рождения с еще одним человеком. Конфликт между ними продолжился, вскоре он перерос в драку.

Выясняя обстоятельства, были идентифицированы возможные участники драки, по подозрению в причастности к преступному деянию были задержаны трое - двое несовершеннолетних и один мужчина 1995 года рождения.

По решению суда рожденному в 1995 году мужчине в качестве меры пресечения был применен арест. Полиция продолжает расследование, а также допрос причастных.

Помимо этого, полиция оценит и действия медиков при оказании помощи.

Как рассказала агентству LETA представитель Инспекции здравоохранения Сайва Лусте, инспекция также запросила у Даугавпилской региональной больницы объяснения об избитом в Краславе и в последствии умершем мужчине.

Отметим, ранее в местных СМИ прозвучало, что в приемном отделении больницы мужчину бегло осмотрели и направили в отделение наркологии, чтобы он проспался.

Как рассказала сестра погибшего Сармите, он попал на операционный стол только через 12 часов после избиения.

"Были переломы черепа, носа, скулы. Сломано и у висков. Была одна очень опасная трещина. Делали операцию, когда брат уже был в коме.