"Методы из 90-х": Наргиз опровергла обвинения и рассказала о приемах Фадеева

Исполнительница Наргиз Закирова опровергла все обвинения, которые были озвучены в ее адрес. Кроме того, артистка подробно описала методы, которые применил Максим Фадеев не только к ней, но и к другим артистам лейбла, чтобы отменить ее концерты.