"Методы из 90-х": Наргиз опровергла обвинения и рассказала о приемах Фадеева

Доброго всем, друзья мои! Как и следовало ожидать, остальные концерты, запланированные на август месяц, также сорваны «Малфой» и их руководством. Мало того, со слов организатора Воронежского концерта , «Малфа» ЗАСТАВИЛА её снять видео прибывающего на перрон поезда, из которого я, якобы, не вышла... Попахивает 90-ми ? )) Перед зияющей подлостью и бесчестьем я просто теряю дар речи, скажу лишь одно - меня предупреждали все, как один, годами ... Со стороны Малфы и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями. Ну что ж..., как я понимаю, я не первая))). Данное мне при рождении имя «Наргиз» в переводе означает «идущая сквозь огонь». И это, как ничто, отождествляет мою истинную природу. Я прошла сквозь воду, пламя и медные трубы, а что пред всем этим - «разливанные экскременты»? Люблю вас , мои неуёмные boyzzz and girlzzz ! Ваша NZ🖤