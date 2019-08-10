Сб, 10.08.2019
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  • "Методы из 90-х": Наргиз опровергла обвинения и рассказала о приемах Фадеева

"Методы из 90-х": Наргиз опровергла обвинения и рассказала о приемах Фадеева

Наргиз Закирова

ФОТО: https://www.instagram.com/nargizzakirova_official/?hl=ru

Исполнительница Наргиз Закирова опровергла все обвинения, которые были озвучены в ее адрес. Кроме того, артистка подробно описала методы, которые применил Максим Фадеев не только к ней, но и к другим артистам лейбла, чтобы отменить ее концерты. 

"Как и следовало ожидать, остальные концерты, запланированные на август месяц, также сорваны MALFA и их руководством", - написала Наргиз в Instagram.

Организатора концерта в Воронеже заставили снять видео прибывающего на перрон поезда, из которого Наргиз, якобы, не вышла.

"Попахивает 90-ми?", - поинтересовалась у подписчиков певица.

Певица считает, что началось то, о чем ее много лет предупреждали. Ей пытаются помешать любыми способами.

"Перед зияющей подлостью и бесчестьем я просто теряю дар речи, скажу лишь одно - меня предупреждали все, как один, годами ...

Со стороны MALFA и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями. Ну что ж..., как я понимаю, я не первая", - резюмировала Наргиз. 

После чего исполнительница подчеркнула, что не собирается сдаваться и продолжит борьбу с лейблом.  

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Доброго всем, друзья мои! Как и следовало ожидать, остальные концерты, запланированные на август месяц, также сорваны «Малфой» и их руководством. Мало того, со слов организатора Воронежского концерта , «Малфа» ЗАСТАВИЛА её снять видео прибывающего на перрон поезда, из которого я, якобы, не вышла... Попахивает 90-ми ? )) Перед зияющей подлостью и бесчестьем я просто теряю дар речи, скажу лишь одно - меня предупреждали все, как один, годами ... Со стороны Малфы и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями. Ну что ж..., как я понимаю, я не первая))). Данное мне при рождении имя «Наргиз» в переводе означает «идущая сквозь огонь». И это, как ничто, отождествляет мою истинную природу. Я прошла сквозь воду, пламя и медные трубы, а что пред всем этим - «разливанные экскременты»? Люблю вас , мои неуёмные boyzzz and girlzzz ! Ваша NZ🖤

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