"Трезвой не выходила на сцену": Наргиз обвинили в алкоголизме

"Наргиз живет в каком-то параллельном мире, всегда была оторвана от реальности. Я с ней отработал очень много, сделал ей более ста концертов, плюс шоу в Крокусе. И я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт", - цитирует Лаврова издание.

Максим Фадеев тоже часто не мог связаться. Причиной такого поведения он считает пристрастие к алкоголю.

"Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену. Она брала бутылку виски и так весь концерт за нее и держалась. Когда у меня в связи с этим начались проблемы с директорами концертных площадок, Наргиз заменила виски бутылкой газировки, куда она наливала спиртное", - говорит он.

Лавров рассказал, что это повторялось каждый день. Порой Наргиз так напивалась, что не только петь, но даже говорить не могла.

За артисткой отмечалось много странностей. Она нашла подруг на программе "Битва экстрасенсов", с которыми запиралась в гримерке для гаданий. Учиняла скандалы или вносила в райдер странные просьбы. Из-за ее нелепого поведения организатором приходилось платить штрафы, так как Наргиз курила там, где этого было делать нельзя.