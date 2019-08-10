Cтала известна причина смерти Вилли Токарева

В Москве состоялись похороны Вилли Токарева Исполнителя похоронили на Калитниковском кладбище столицы. На прощании с артистом присутстовала последняя супруга и дети.
Издание Limon.ee сообщает, что Токарев умер от рака простаты.
"В конце июня Вилли обратился в Нью-Йорке к местным врачам После обследования ему дали месяц жизни. Так, собственно, и вышло. Вилли прилетел в Москву, потому как у него были запланированы выступления. Отсюда его забрали в больницу. О том, что он серьезно болен, знали только самые близкие друзья", - цитирует близкого друга Токарева Владимира Михайлова Sobesednik.ru.
Напомним, подобный диагноз был и у Иосифа Кобзона, но он прожил больше десяти лет. Токарева же не стало за полтора месяца.
"Заболевание коварное... У Вилли была, видимо, запущенная форма. Хотя он никогда ни на что не жаловался", - сказал он.
Напомним, исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев умер 4 августа на 85-м году жизни. СМИ сообщают, что причиной стало онкологическое заболевание, которое Токарев пытался победить несколько месяцев.