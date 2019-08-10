Cтала известна причина смерти Вилли Токарева

"В конце июня Вилли обратился в Нью-Йорке к местным врачам После обследования ему дали месяц жизни. Так, собственно, и вышло. Вилли прилетел в Москву, потому как у него были запланированы выступления. Отсюда его забрали в больницу. О том, что он серьезно болен, знали только самые близкие друзья", - цитирует близкого друга Токарева Владимира Михайлова Sobesednik.ru.