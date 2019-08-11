"Гори, моя страна": Монеточка выпустила посвященную пожарам в Сибири песню

Композиция была опубликована на странице певицы "ВКонтакте". Как пишет "Медуза", 16 августа трек появится и на других цифровых площадках для прослушивания музыки.

Песня также призывает слушателя обратить внимание и на проблемы России в целом. в частности, в треке есть следующая строчка: "Куда ни плюнь, куда ни глянь — сплошное государство".

В своей публикации певица указала, что новости о пожарах в Сибири стали реже появляться на новостных порталах, однако проблема никуда не исчезла.

"Новости о лесных пожарах в России все реже появляются в ленте, но проблема не уходит, и сегодня, 9 августа, зафиксирован пик горимости лесов — при этом подвергаются тушению лишь 7% площади горения. Бороться с этой проблемой нужно не только срочными мерами, но и профилактическими работами круглый год. Рассказывать о пожарах детям и взрослым и тушить очаги на ранних стадиях помогают добровольные лесные пожарные, на обучение и работу которых не хватает средств", - указала Монеточка.

По словам исполнительницы, все собранные с прослушивания песни средства будут направлены на покупку "ранцевых огнетушителей, воздуходувок-опрыскивателей, навигаторов и на покрытие других важных расходов в рамках программы Гринпис по борьбе с пожарами на природных территориях, вплоть до инициативы по внесению изменений в школьные учебники, в некоторых из которых были найдены ошибочные советы по противодействию огню и предотвращению возгораний".