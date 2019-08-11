"Гори, моя страна": Монеточка выпустила посвященную пожарам в Сибири песню

Российская поп-исполнительница Монеточка (наст. имя - Елизавета Гырдымова) выпустила новую песню "Гори, гори, гори", посвященную проблеме лесных пожаров Сибири. Об этом пишет The Flow.
Композиция была опубликована на странице певицы "ВКонтакте". Как пишет "Медуза", 16 августа трек появится и на других цифровых площадках для прослушивания музыки.
Песня также призывает слушателя обратить внимание и на проблемы России в целом. в частности, в треке есть следующая строчка: "Куда ни плюнь, куда ни глянь — сплошное государство".
В своей публикации певица указала, что новости о пожарах в Сибири стали реже появляться на новостных порталах, однако проблема никуда не исчезла.
"Новости о лесных пожарах в России все реже появляются в ленте, но проблема не уходит, и сегодня, 9 августа, зафиксирован пик горимости лесов — при этом подвергаются тушению лишь 7% площади горения. Бороться с этой проблемой нужно не только срочными мерами, но и профилактическими работами круглый год. Рассказывать о пожарах детям и взрослым и тушить очаги на ранних стадиях помогают добровольные лесные пожарные, на обучение и работу которых не хватает средств", - указала Монеточка.
По словам исполнительницы, все собранные с прослушивания песни средства будут направлены на покупку "ранцевых огнетушителей, воздуходувок-опрыскивателей, навигаторов и на покрытие других важных расходов в рамках программы Гринпис по борьбе с пожарами на природных территориях, вплоть до инициативы по внесению изменений в школьные учебники, в некоторых из которых были найдены ошибочные советы по противодействию огню и предотвращению возгораний".
Напомним, в России - в Сибири и на Дальнем Востоке - горит более трех миллионов гектаров леса. Самая тяжелая ситуация в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии, при этом чиновники признаются, что часть пожаров не тушат вообще, поскольку это слишком дорого - затраты на тушение в десятки раз превысят нанесенный ущерб.