Самая сексуальная ведущая Первого канала показала фото в кружевном белье
Российская телеведущая и актриса Яна Кошкина опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию. На снимке красотка позирует а в кружевном боди черного цвета.
В этом году звезда стала ведущей международного музыкального фестиваля "Жара", который в июле прошел в Баку. Каждый вечер она демонстрировала соблазнительные наряды.
Яна Кошкина умеет привлечь поклонников-мужчин. Кроме того, она без стеснения регулярно демонстрирует достоинства своей фигуры.
На этот раз снимок тоже получил невероятную популярность. Его оценили 24 тысячи человек и оставили свыше 260 комментариев.
"Прекрасное фото" , "Кошечка", "Бомба", "Наш ответ Голливуду, ты очень классная", "Огонь", - писали поклонники под снимком.
Российская актриса и телеведущая Яна Кошкина обладает эффектной внешностью. Девушка уже исполнила множество эпизодических ролей в кино. Свою телевизионную карьеру красавица совмещает с работой в модельном бизнесе. Самые известные работы Яны - "Домашний арест", "Звоните Ди Каприо!", "Одноклассницы", "Я худею", "Динозавр", "Напарник", "Молодежка", "Мамочки" и т.д.