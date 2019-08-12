Пн, 12.08.2019
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  • Самая сексуальная ведущая Первого канала показала фото в кружевном белье

Самая сексуальная ведущая Первого канала показала фото в кружевном белье
Не женщина, а мечта!

Яна Кошкина

ФОТО: https://www.instagram.com/yana_koshkina_official/

Российская телеведущая и актриса Яна Кошкина опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию. На снимке красотка позирует а в кружевном боди черного цвета.

В этом году звезда стала ведущей международного музыкального фестиваля "Жара", который в июле прошел в Баку. Каждый вечер она демонстрировала соблазнительные наряды.

Яна Кошкина умеет привлечь поклонников-мужчин. Кроме того, она без стеснения регулярно демонстрирует достоинства своей фигуры.

На этот раз снимок тоже получил невероятную популярность. Его оценили 24 тысячи человек и оставили свыше 260 комментариев.

"Прекрасное фото" , "Кошечка", "Бомба", "Наш ответ Голливуду, ты очень классная", "Огонь", - писали поклонники под снимком. 

Российская актриса и телеведущая Яна Кошкина обладает эффектной внешностью. Девушка уже исполнила множество эпизодических ролей в кино. Свою телевизионную карьеру красавица совмещает с работой в модельном бизнесе. Самые известные работы Яны - "Домашний арест", "Звоните Ди Каприо!", "Одноклассницы", "Я худею", "Динозавр", "Напарник", "Молодежка", "Мамочки" и т.д.

Ранее Кошкина показала, как открывает бутылку воды грудью.

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