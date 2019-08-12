Самая сексуальная ведущая Первого канала показала фото в кружевном белье

В этом году звезда стала ведущей международного музыкального фестиваля "Жара", который в июле прошел в Баку. Каждый вечер она демонстрировала соблазнительные наряды.

Яна Кошкина умеет привлечь поклонников-мужчин. Кроме того, она без стеснения регулярно демонстрирует достоинства своей фигуры.

На этот раз снимок тоже получил невероятную популярность. Его оценили 24 тысячи человек и оставили свыше 260 комментариев.

"Прекрасное фото" , "Кошечка", "Бомба", "Наш ответ Голливуду, ты очень классная", "Огонь", - писали поклонники под снимком.