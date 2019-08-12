Пн, 12.08.2019
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"У нас секса нет": Анна Плетнева опровергла это утверждение в новом клипе

Анна Плетнева

ФОТО: https://www.instagram.com/dusya_star/

Российская певица, солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева никогда не была скромницей, а ее фотосессии неоднократно вызвали восхищение мужчин. Исполнительница выпустила новый клип "Интуиция". Работа получилась невероятно откровенной, что и следовало ожидать от звезды. 

Артистка несколько раз входила в пятерку самых красивых женщин российского шоу-бизнеса. Она в который раз доказала, что попадала в этот топ не просто так. Анна снялась в клипе практически обнаженной. На ней полупрозрачное нижнее белье, которое позволяет оценить фигуры певицы. 

Клип получился невероятно эротическим, хотя он стилизован под 80-е годы.

Сам посыл композиции и всего поведения героини клипа - это протест. Плетнева в клипе противостоит пуританству и ханжеству, которое появилось в СССР вместе с фразой "У нас секса нет". 

"Я буду свободна", - поет в припеве Анна. Она как бы рвется из оков советского общества, проводит время вместе с панками и ходит полуголой по городу. 

С момента публикации его уже посмотрело свыше 700 человек.

Стоит отметить, что большинству он понравился, хотя под видео и были замечания о том, что на Плетневой слишком мало одежды. Но у певицы нашлись защитники, которые отметили, что это группа "Винтаж", а у них никогда не было скромности в клипах. 

Некоторые поклонники подчеркнули, что идея снять клип в стиле 80-х хороша, но в клипе есть ляп - это оконный профиль времен 2000-х. 

Ранее Анна Плетнева рассказала, как ее могли украсть и изнасиловать.

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