"У нас секса нет": Анна Плетнева опровергла это утверждение в новом клипе

Артистка несколько раз входила в пятерку самых красивых женщин российского шоу-бизнеса. Она в который раз доказала, что попадала в этот топ не просто так. Анна снялась в клипе практически обнаженной. На ней полупрозрачное нижнее белье, которое позволяет оценить фигуры певицы.

Клип получился невероятно эротическим, хотя он стилизован под 80-е годы.

Сам посыл композиции и всего поведения героини клипа - это протест. Плетнева в клипе противостоит пуританству и ханжеству, которое появилось в СССР вместе с фразой "У нас секса нет".

"Я буду свободна", - поет в припеве Анна. Она как бы рвется из оков советского общества, проводит время вместе с панками и ходит полуголой по городу.

С момента публикации его уже посмотрело свыше 700 человек.

Стоит отметить, что большинству он понравился, хотя под видео и были замечания о том, что на Плетневой слишком мало одежды. Но у певицы нашлись защитники, которые отметили, что это группа "Винтаж", а у них никогда не было скромности в клипах.