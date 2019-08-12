Пн, 12.08.2019
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Видео: Лайма Вайкуле станцевала тверк в Одессе

ФОТО: https://www.instagram.com/polina_strunkina29/

Латвийская певица Лайма Вайкуле разместила на своей странице видео, где зажигательно танцует вместе с участницами украинской группы Kazka. 

Напомним, что с 8-го по 10 августа в Одессе прошел фестиваль Laima Rendezvous Odessa, который в Украину привела именно Лайма Вайкуле. 

"Плакали с Kazka, а теперь танцуем под Каменских",  - написала под видео звезда. 

В ролике Лайма ритмично двигается в такт музыке, стараясь повторить движения участников группы Kazka.

Подписчики Вайкуле положительно отнеслись к ролику. 

"Лайма, чувство стиля у Вас - the best", "Лайма - Вы одна из лучших! Зажигательно", "Пересмотрела уже кучу раз. Зажигалки", "Лайма не меняется всю мою жизнь! Так держать", - писали восхищенные поклонники. 

Ранее Вайкуле и Пугачева рассказали о развлечениях с мужчинами помоложе.

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