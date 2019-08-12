Видео: Лайма Вайкуле станцевала тверк в Одессе

Напомним, что с 8-го по 10 августа в Одессе прошел фестиваль Laima Rendezvous Odessa, который в Украину привела именно Лайма Вайкуле.

"Плакали с Kazka, а теперь танцуем под Каменских", - написала под видео звезда.

В ролике Лайма ритмично двигается в такт музыке, стараясь повторить движения участников группы Kazka.

Подписчики Вайкуле положительно отнеслись к ролику.

"Лайма, чувство стиля у Вас - the best", "Лайма - Вы одна из лучших! Зажигательно", "Пересмотрела уже кучу раз. Зажигалки", "Лайма не меняется всю мою жизнь! Так держать", - писали восхищенные поклонники.