"Мумий Тролль" устроит в Юрмале "Лето без интернета"

14 августа в концертном зале "Дзинтари" выступит популярная группа "Мумий Тролль".
Редкий формат камерного концерта, организуемого вне концертных турне и масштабных кампаний, все больше ценится зрителями. Таким будет и концерт «Лето без Интернета» – музыкальное путешествие в мир искренних эмоций и волшебное мгновение новой встречи с друзьями, которую с нетерпением ждут и сами музыканты группы.
В концертную программу «Лето без Интернета» вошли специально отобранные Ильей Лагутенко «приморские сувениры» – редко исполняемые произведения, романтические баллады в новых аранжировках и сюрпризы-премьеры, а также известные и любимые слушателями хиты.
После прошлогоднего успеха концерта акустической программы "Вечерний чай" без симфонического оркестра, прошедшего с аншлагом и завоевавшего любовь слушателей, группа "Мумий Тролль" приняла решение этим летом устроить в Юрмале "Лето без Интернета" – также без симфонического оркестра.
Приморский романтик Илья Лагутенко еще в детстве полюбил Юрмалу и написал здесь многие песни "Мумий Тролля".
"Я чувствую это место и его особенную атмосферу – романтичную и по-европейски стильную. Здесь нет интернет-зависимости, ленты новостей, безумного ритма мегаполиса, но есть беседы и встречи, впечатления и желание делиться эмоциями. Поэтому давайте делиться своими переживаниями этим летом вместе с "Мумий Троллем"!", – призывает лидер группы.
Галерея: Концерт группы "Мумий Тролль"