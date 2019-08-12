Стильная хулиганка: Алла Пугачева сразила Сеть дерзким "девчонским прикидом"

О том, как они проводят время на латвийском курорте, Максим с удовольствием рассказывает в своем Instagram, публикуя забавные кадры. Чаще в аккаунте шоумена появляются фото и видео с участием детей, правда, в конце июля он порадовал поклонников невероятно романтичным снимком с супругой.

Как известно, Алла Борисовна не очень любит фотографироваться, но в тот раз она сделала исключение, за что фанаты ей, безусловно, были очень благодарны, ведь фотография получилась просто изумительная!

И вот еще один подарок, да еще какой! На этот раз Примадонна сама поделилась свежей фотографией в своем Instagram-аккаунте.

"А жизнь продолжается. Живем дальше", - так подписала звезда российской эстрады снимок, на котором кокетливо позирует в потрясающем модном образе - озорном и не по годам дерзком!

И в этом вся Алла Пугачева - единственная и неповторимая, счастливая и молодая! Полюбуйтесь, как она хороша...