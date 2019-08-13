Любовь Успенская рассказала про ужасы первого аборта

"Мы всегда с ней были очень близки. Она доверяла мне и рассказывала обо всем. Так, однажды она мне позвонила и призналась, что у нее был первый мужчина. Вот такое доверие у нас было. Но, когда Таня уехала в США, то стала более скрытной. Повлияла на нее и авария: дочка замкнулась", - признается она.