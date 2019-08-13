Любовь Успенская рассказала про ужасы первого аборта

Королева русского шансона и многократная обладательница премии "Шансон года", певица Любовь Успенская дала откровенное интервью изданию Glamour. В нем исполнительница рассказала, что пережила, когда ей пришлось сделать аборт впервые.
Любовь Успенская с детства не знала любовь родной матери, ведь ее отец рано овдовел и у певицы появилась мачеха. Но исполнительница отмечает, что у нее прекрасные отношения с братьями, которые сейчас живут в Канаде.
Кроме того, для нее особое значение имеют отношения с дочерью.
"Мы всегда с ней были очень близки. Она доверяла мне и рассказывала обо всем. Так, однажды она мне позвонила и призналась, что у нее был первый мужчина. Вот такое доверие у нас было. Но, когда Таня уехала в США, то стала более скрытной. Повлияла на нее и авария: дочка замкнулась", - признается она.
Дочь певицы находится на лечении в Испании, а Любовь Успенская надеется на то, что их отношения станут прежними.
Когда Успенская была беременна, она уже тогда понимала, что хочет дать своему ребенку все то, чего была лишена сама.
"У меня с мамой не было доверительных отношений. Поэтому я в одиночестве переживала ужасы первого аборта. Мне не с кем было поделиться этими переживаниями. Поэтому я хочу, чтобы мы с дочерью были близки, как раньше", — призналась Успенская.