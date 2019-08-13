Вт, 13.08.2019
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Фото: Полностью обнаженный солист Rammstein порыбачил в Финляндии

Тилль Лидеманн

ФОТО: PM/SCANPIX BALTICS

9 августа немецкая группа Rammstein выступила в финском городе Тампере. Очевидно, что у группы оставалось свободное время после концерта, поэтому они решили провести его на рыбалке. Об этом пишет Limon.ee.

Примечательно, что 56-летний Тилль Линдеманн решил рыбачить полностью обнаженным. Снимок с рыбалки попал в Instagram. Фото было опубликовано на странице @rammstein.universum. 

На нем Тилль с крашенными красными волосами сидит на причале. При этом артист полностью без одежды и держит в руках удочку. 

Напомним, 5 августа Rammstein выступили в Риге. Не все жители нашего города остались в восторге, многие стали переживать о том, как они проснутся на работу, ведь концерт было слышно даже с закрытыми окнами в отдаленных районах Риги и Кекаве. 

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😂😊@till_lindemann_official @rammsteinofficial

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