Фото: Полностью обнаженный солист Rammstein порыбачил в Финляндии

Примечательно, что 56-летний Тилль Линдеманн решил рыбачить полностью обнаженным. Снимок с рыбалки попал в Instagram. Фото было опубликовано на странице @rammstein.universum.

На нем Тилль с крашенными красными волосами сидит на причале. При этом артист полностью без одежды и держит в руках удочку.

Напомним, 5 августа Rammstein выступили в Риге. Не все жители нашего города остались в восторге, многие стали переживать о том, как они проснутся на работу, ведь концерт было слышно даже с закрытыми окнами в отдаленных районах Риги и Кекаве.