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  • Звезда "Универа" Анна Хилькевич поразила сходством с покойной Началовой

Звезда "Универа" Анна Хилькевич поразила сходством с покойной Началовой

Анна Хилькевич

ФОТО: https://www.instagram.com/annakhilkevich/

Звезда сериала "Универ. Новая общага" Анна Хилькевич разместила на своей странице в Instagram несколько снимков с празднования своего дня рождения. Фолловеры артистки отметили, что она невероятно похожа на Юлию Началову. 

В интервью Ирине Шихман 33-летняя Анна Хилькевич призналась, что с самого начала слышала о том, что у нее коммерческая внешность.

Теперь подписчики сравнили актрису с покойной Юлией Началовой и голливудской актрисой Сарой Джессикой Паркер. 

"Чем-то Юлю Началову напомнили...", "На Сару-Джессику Паркер тут очень похожа", "Образ Кэрри Брэдшоу", - писали восхищенные поклонники. 

Ранее Анна Хилькевич откровенно рассказала о тонкостях киноиндустрии и бремени красавицы.

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