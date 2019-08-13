Звезда "Универа" Анна Хилькевич поразила сходством с покойной Началовой

Звезда сериала "Универ. Новая общага" Анна Хилькевич разместила на своей странице в Instagram несколько снимков с празднования своего дня рождения. Фолловеры артистки отметили, что она невероятно похожа на Юлию Началову.
В интервью Ирине Шихман 33-летняя Анна Хилькевич призналась, что с самого начала слышала о том, что у нее коммерческая внешность.
Теперь подписчики сравнили актрису с покойной Юлией Началовой и голливудской актрисой Сарой Джессикой Паркер.
"Чем-то Юлю Началову напомнили...", "На Сару-Джессику Паркер тут очень похожа", "Образ Кэрри Брэдшоу", - писали восхищенные поклонники.
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Ребята, простите! Я выпала из инста-жизни на несколько дней, зато приготовила для вас целый альбом под названием «Как мы отмечали день рождения @mr.ar4i “😝😂🔥👌🏻было настолько душевно, настолько тепло и искренне, что до сих пор это ощущение не покинуло меня! Спасибо всем и каждому присутствовавшему, что разделили с нами этот день!)) мы ❤️ вас!