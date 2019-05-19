"Там столько лжи...", - Анна Хилькевич об особенностях киноиндустрии

32-летняя Анна Хилькевич призналась, что с самого начала слышала о том, что у нее коммерческая внешность.

"Тогда я ощущала, что мне какую-нибудь серьезную и сильно глубокую роль не хотят давать", - вспоминает она.

Раньше ей присылали роли глупых блондинок, любовниц, проституток.

"Я играла то б****й, то детей", - высказалась артистка.

Сейчас положение изменилось, она стала играть женщин среднего возраста.

Но тем не менее она считает, что часто в кино человек вынужден играть одну и ту же роль.

"Человек играет одну и ту же роль... Он переходит из фильма в фильм. Это почти везде... Это один и тот же образ", - считает она.

Актриса подчеркнула, что пока она визуально выглядит так, как сейчас, ее будут воспринимать лишь как героиню сериала "Универ" Машу Белову.



"Я понимала, что идти на такой долгоиграющий проект. Но тут все сложилось", - полагает она.

У Анны уже с 14 лет есть агенты, которые находят ей роли.

"Обычно, это артистки, у которых не сложилось. Чаще всего. Но не моя Елена Брагина. Но это такая тусовочка. Все равно везде своих берут. Там столько лжи... Быть красивой - это всегда помогает в работе с мужчинами, но если с женщинами - там возникают вопросы", - рассказала она.