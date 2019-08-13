Стали известны доходы от продажи билетов на концерты Эда Ширана и Metallica в Балтии

Доходы от продажи билетов на состоявшийся в прошлом месяце концерт британского поп-исполнителя Эда Ширана составили более 3,5 миллионов евро, а доходы с концерта метал-группы Metallica в Тарту превысили 4 миллиона евро, сообщает интернет-портал американского журнала Billboard.
Согласно данным издания, доходы от билетов на концерт Эда Ширана в переводе в доллары составили 3 982 565 долларов. По нынешнему курсу это 3 557 768 евро.
Концерт 12 июля на Луцавсале посетили 50 437 человек, пишет Billboard.
По информации концертного агентства LTips, более половины посетителей концерта приехали из других стран, в основном из Литвы и Эстонии.
Доходы с концерта метал-группы Metallica, прошедшего в прошлом месяце в Тарту, составили почти 4,3 миллиона евро, пишет Billboard.
Согласно данным издания, доходы от проданных билетов в пересчете в доллары США составили 4 791 241 доллар. По нынешнему курсу это 4 289 187 евро.
Концерт на бывшем военном аэродроме в Тарту посетили 50 099 человек.
Metallica выступила в Тарту 18 июля в рамках турне World Wired.