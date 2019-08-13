Вт, 13.08.2019
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Стали известны доходы от продажи билетов на концерты Эда Ширана и Metallica в Балтии

Эд Ширан на Луцавсале

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Доходы от продажи билетов на состоявшийся в прошлом месяце концерт британского поп-исполнителя Эда Ширана составили более 3,5 миллионов евро, а доходы с концерта метал-группы Metallica в Тарту превысили 4 миллиона евро, сообщает интернет-портал американского журнала Billboard.

Согласно данным издания, доходы от билетов на концерт Эда Ширана в переводе в доллары составили 3 982 565 долларов. По нынешнему курсу это 3 557 768 евро.

Концерт 12 июля на Луцавсале посетили 50 437 человек, пишет Billboard.

По информации концертного агентства LTips, более половины посетителей концерта приехали из других стран, в основном из Литвы и Эстонии.

Доходы с концерта метал-группы Metallica, прошедшего в прошлом месяце в Тарту, составили почти 4,3 миллиона евро, пишет Billboard.

Согласно данным издания, доходы от проданных билетов в пересчете в доллары США составили 4 791 241 доллар. По нынешнему курсу это 4 289 187 евро.

Концерт на бывшем военном аэродроме в Тарту посетили 50 099 человек.

Metallica выступила в Тарту 18 июля в рамках турне World Wired.

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