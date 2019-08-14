Певец Дельфин потерял сознание во время записи песни

13 августа Дельфин (настоящее имя — Андрей Лысиков) потерял сознание во время работы на звукозаписывающей студии в Москве, после чего ему вызвали скорую помощь. В настоящее время артист пришел в сознание, и чувствует себя хорошо. Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.