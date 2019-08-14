Певец Дельфин потерял сознание во время записи песни

13 августа Дельфин (настоящее имя — Андрей Лысиков) потерял сознание во время работы на звукозаписывающей студии в Москве, после чего ему вызвали скорую помощь. В настоящее время артист пришел в сознание, и чувствует себя хорошо. Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.
Представитель артиста Владимир Тепляков рассказал "Пятому каналу", что самочувствие музыканта опасений не вызывает. "Сейчас уже все хорошо, повода для беспокойства нет", — рассказал менеджер Дельфина. Тепляков также добавил, что артист вернулся к работе на звукозаписывающей студии, где продолжил работу над записью новых пластинок.
Тепляков пояснил, что певцу внезапно вызвали доктора, потому как "артисты — тоже люди, и всегда что-то может произойти".
Андрею Лысикову 47 лет. Начинавший с хип-хопа певец стал популярным благодаря смешению элементов данного жанра с альтернативным роком, электронной музыкой и трип-хопом.
Ранее артист дал большое интервью порталу Русский TVNET.