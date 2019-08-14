Ани Лорак впервые прокомментировала свой роман с молодым парнем

Ани Лорак не часто дает комментарии по поводу своей личной жизни, уже некоторое время в ее Instagram-аккаунте появляются все чаще совместные снимки с новым возлюбленным Егором Глебом. На днях звезда все же прервала молчание и высказалась о новых отношениях.
С начала лета в Сети обсуждают новый роман артистки. В конце прошлого месяца Лорак подтвердила слухи публикацией совместной фотографии с Егором Глебом. Паар еще не появлялась вместе на мероприятиях, но на днях девушка прокомментировала свои новые отношения.
В интервью каналу Муз-ТВ Лорак рассказала, что теперь не остается надолго на вечеринках и других мероприятиях. "Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной", — поделилась знаменитость.
Напомним, что 21 августа в зале "Дзинтари" с концертной программой The Best выступит Ани Лорак.
Девушка уверенно идет вперед, оставляя за собой большие творческие победы! На ее счету успех "Евровидения", опыт наставника шоу "Голос", сотни престижных музыкальных премий и аншлаговые выступления на самых крупных концертных площадках мира: от Америки до Австралии.