Ани Лорак впервые прокомментировала свой роман с молодым парнем

С начала лета в Сети обсуждают новый роман артистки. В конце прошлого месяца Лорак подтвердила слухи публикацией совместной фотографии с Егором Глебом. Паар еще не появлялась вместе на мероприятиях, но на днях девушка прокомментировала свои новые отношения.

В интервью каналу Муз-ТВ Лорак рассказала, что теперь не остается надолго на вечеринках и других мероприятиях. "Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной", — поделилась знаменитость.

Напомним, что 21 августа в зале "Дзинтари" с концертной программой The Best выступит Ани Лорак.