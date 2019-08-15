Концерт "Мумий Тролль" в Дзинтари: от "Девочки" и "Утекай" до "Дельфинов" и песни на латышском

"Мумий Тролль" решили практически сразу зайти с козырей и заставили некоторых зрителей сорваться с места уже на третьей композиции - далеко не все были готовы слушать "Девочку" сидя. Однако еще через одну песню сотни рук абсолютно синхронно подняли смартфоны и сотни пальцев синхронно нажали на красные кружочки, ведь не так часто слышишь "Утекай" в живую, тем более, в весьма необычной обработке.

Было видно, что концерт людям "заходит". С каждой песней народу в проходах становилось все больше, люди подпевали все громче,

а на песне "Медведица" хоровое пение так и вовсе вышло на новый уровень: Лагутенко просто отдал микрофон в зал, и поклонники не подвели.

Отдельным сюрпризом для латышской публики стало присутствие на сцене Яниса Шипкевицса из группы Instrumenti.

Он не только оказывал группе помощь в музыкальном и вокальном сопровождении, но и исполнил дуэтом с Лагутенко две песни - одну на английском, вторую на латышском языке.

Сам Илья, конечно, свои партии пел на русском, однако и он не остался в стороне - слово "Paldies" за время концерта из его уст звучало неоднократно.

Отдельно стоит отметить нехарактерно хорошее для открытого зала качество звука. Об этом, кстати, накануне писал коллега Илья Козин, побывавший на выступлении Бутусова.

Похоже, русский рок в этом году сделал в Юрмале ставку на качество, за что ему огромное спасибо!