Шатунов продал права на свои песни и больше не сможет петь "Белые розы"

"Отныне Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы. Теперь он будет исполнять только свои песни. Кроме того, через своего представителя, он запретил исполнять песни, которые он написал специально для своего альбома, для своих концертов, группе "Ласковый май"", - написал Разин.

Он также подчеркнул, что с этого момента на всех концертах Шатунова, которые пройдут за рубежом, а также в России, он будет исполнять только свои песни.

"От группы "Ласковый май" он отказался. Представители правообладателя ООО "Честная музыка" официально обратились к Юре Шатунову с просьбой заключить договор на исполнение произведений группы "Ласковый май",

на что он заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он уже перерос и не хочет их исполнять на своих концертах", - пояснил продюсер.

Он также обратился ко всем радиостанциям, включая "Ретро-FM", что воспроизведение песен группы "Ласковый май" в исполнении Андрея Разина разрешено.

Остальным исполнителям правообладатель их публично исполнять запретил.

"Многие спрашивают: "будет ли петь Юра Шатунов песни "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" на своих концертах?". Вынужден заявить, что все 27 произведений группы "Ласковый май", включая указанные песни, Юра исполнять больше не будет, так как у него на это нет права", - указал Разин.